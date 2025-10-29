Celia a povestit cum s-a trezit peste noapte cu 40.000 de euro în cont. Era o sumă cu adevărat mare la vremea respectivă, cu care-și putea cumpăra o casă. „Am băgat cardul, exact ca în filmele alea, erau multe zerouri”, și-a amintit artista.

Cum s-a trezit Celia mai bogată cu 40.000 de euro

„Ce-mi aduc aminte este că m-a impresionat foarte tare un moment din viața mea când m-am înscris la CREDIDAM și mi-am luat retroactiv doi ani de drepturi și, la un moment dat, am băgat cardul, exact ca în filmele alea, erau multe zerouri și nu înțelegeam, am zis că e o eroare.

Îmi intraseră vreo 40.000 de euro într-o noapte.

Pe vremea aceea euro era cu o altă putere. Puteam să cumpăr o casă lejer. O casă la Simeria. Acum e probabil 150.000 – 200.000 de euro, cam așa”, a spus Celia, în podcastul lui Bursucu, potrivit .

Celia a revenit în atenția publică după ce a lansat o nouă melodie, „Your Love”, alături de DJ Sava.

CREDIDAM este Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți, o asociație nonprofit care reprezintă interesele artiștilor interpreți români și străini, potrivit Wikipedia. Obiectul activității CREDIDAM este colectarea și repartizarea banilor cuveniți acestora, proveniți din difuzarea înregistrărilor comerciale pe teritoriul României de către posturile de radio, TV, cablu, cinematografe, în restaurante, hoteluri, discoteci.

Moment bizar în viața Celiei

Artista a mai avut parte de situații ciudate. Acum câțiva ani, aflată într-un sejur în Australia, s-a trezit !

Celia este căsătorită din 2013 cu Ardeli Ancuța, un român stabilit în Australia. Împreună au doi copii: Angelo și Sara Maria. Familia a locuit o perioadă în Australia, însă artista a revenit periodic pentru proiectele muzicale.

Câtăreața nu s-a speriat, însă, de piton și le-a arătat celor care o urmăresc pe social media care sunt activitățile pe care le-a desfășurat. Vedeta era fascinată de locul în care a copilărit partenerul său de viață: „Am fost atât de fericită azi alături de prietenii din copilărie ai soțului, cei care ne-au devenit familie. Viața asta e făcută să creăm astfel de amintiri care ne bucură sufletul și care ne fac să mulțumim cu recunoștință privind spre cer!”.