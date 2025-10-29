B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cum s-a trezit Celia cu 40.000 de euro în cont peste noapte: „Am băgat cardul, exact ca în filmele alea, erau multe zerouri”

Cum s-a trezit Celia cu 40.000 de euro în cont peste noapte: „Am băgat cardul, exact ca în filmele alea, erau multe zerouri”

Traian Avarvarei
29 oct. 2025, 17:19
Cum s-a trezit Celia cu 40.000 de euro în cont peste noapte: „Am băgat cardul, exact ca în filmele alea, erau multe zerouri”
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro în cont. Sursa foto: Captură video - un PODCAST misto By Bursucu' / YouTube
Cuprins
  1. Cum s-a trezit Celia mai bogată cu 40.000 de euro
  2. Moment bizar în viața Celiei

Celia a povestit cum s-a trezit peste noapte cu 40.000 de euro în cont. Era o sumă cu adevărat mare la vremea respectivă, cu care-și putea cumpăra o casă. „Am băgat cardul, exact ca în filmele alea, erau multe zerouri”, și-a amintit artista.

Cum s-a trezit Celia mai bogată cu 40.000 de euro

„Ce-mi aduc aminte este că m-a impresionat foarte tare un moment din viața mea când m-am înscris la CREDIDAM și mi-am luat retroactiv doi ani de drepturi și, la un moment dat, am băgat cardul, exact ca în filmele alea, erau multe zerouri și nu înțelegeam, am zis că e o eroare.

Îmi intraseră vreo 40.000 de euro într-o noapte.

Pe vremea aceea euro era cu o altă putere. Puteam să cumpăr o casă lejer. O casă la Simeria. Acum e probabil 150.000 – 200.000 de euro, cam așa”, a spus Celia, în podcastul lui Bursucu, potrivit Libertatea.

Celia a revenit în atenția publică după ce a lansat o nouă melodie, „Your Love”, alături de DJ Sava.

CREDIDAM este Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți, o asociație nonprofit care reprezintă interesele artiștilor interpreți români și străini, potrivit Wikipedia. Obiectul activității CREDIDAM este colectarea și repartizarea banilor cuveniți acestora, proveniți din difuzarea înregistrărilor comerciale pe teritoriul României de către posturile de radio, TV, cablu, cinematografe, în restaurante, hoteluri, discoteci.

Moment bizar în viața Celiei

Artista a mai avut parte de situații ciudate. Acum câțiva ani, aflată într-un sejur în Australia, s-a trezit cu un piton în casă!

Celia este căsătorită din 2013 cu Ardeli Ancuța, un român stabilit în Australia. Împreună au doi copii: Angelo și Sara Maria. Familia a locuit o perioadă în Australia, însă artista a revenit periodic pentru proiectele muzicale.

Câtăreața nu s-a speriat, însă, de piton și le-a arătat celor care o urmăresc pe social media care sunt activitățile pe care le-a desfășurat. Vedeta era fascinată de locul în care a copilărit partenerul său de viață: „Am fost atât de fericită azi alături de prietenii din copilărie ai soțului, cei care ne-au devenit familie. Viața asta e făcută să creăm astfel de amintiri care ne bucură sufletul și care ne fac să mulțumim cu recunoștință privind spre cer!”.

Tags:
Citește și...
Cât a dat o fostă vedetă TV pe un câine: „A fost o grămadă de bani”/ „Avansul de la o garsonieră”
Monden
Cât a dat o fostă vedetă TV pe un câine: „A fost o grămadă de bani”/ „Avansul de la o garsonieră”
Prințesa de Wales, la capătul puterilor! Ce s-a întâmplat cu Kate Middleton
Monden
Prințesa de Wales, la capătul puterilor! Ce s-a întâmplat cu Kate Middleton
Antonia, după ce a fost acuzată că a apelat la intervenții estetice: „Pentru a suta oară…”
Monden
Antonia, după ce a fost acuzată că a apelat la intervenții estetice: „Pentru a suta oară…”
Mario Fresh a surprins din nou. A decis să se tundă singur în timpul unei vizite la salon. Reacțiile fanilor: „Ți-a lăsat tips?” (VIDEO)
Monden
Mario Fresh a surprins din nou. A decis să se tundă singur în timpul unei vizite la salon. Reacțiile fanilor: „Ți-a lăsat tips?” (VIDEO)
Diana Bart a clarificat zvonurile despre relația cu Daniel Nuță: „Nu e vorba despre niciun «amantlâc»” / Cum se înțelege vedeta cu fostul soț
Monden
Diana Bart a clarificat zvonurile despre relația cu Daniel Nuță: „Nu e vorba despre niciun «amantlâc»” / Cum se înțelege vedeta cu fostul soț
Cristina Ciobănașu, pauză de la seriale: „Eram într-un burnout”. Ce urmează acum pentru actriță
Monden
Cristina Ciobănașu, pauză de la seriale: „Eram într-un burnout”. Ce urmează acum pentru actriță
Vlad Gherman dezvăluie secretul relației cu Oana Moșneagu. Cum a început povestea lor: „Eram doi adulți care învățau să iubească din nou” (FOTO)
Monden
Vlad Gherman dezvăluie secretul relației cu Oana Moșneagu. Cum a început povestea lor: „Eram doi adulți care învățau să iubească din nou” (FOTO)
Anca Dumitra, mămică: „Simțeam că nu fac față uneori”. Cum și-a intrat în rolul de părinte și cine a fost lângă ea în tot acest timp
Monden
Anca Dumitra, mămică: „Simțeam că nu fac față uneori”. Cum și-a intrat în rolul de părinte și cine a fost lângă ea în tot acest timp
Experiențe de viață fake, generate de Inteligența Artificială. Aplicațiile care te ajută să pari altcineva
Monden
Experiențe de viață fake, generate de Inteligența Artificială. Aplicațiile care te ajută să pari altcineva
Soțul lui Emily Burghelea a dus-o la o clinică specială pentru mame, după ce a născut a treia oară. Care este motivul
Monden
Soțul lui Emily Burghelea a dus-o la o clinică specială pentru mame, după ce a născut a treia oară. Care este motivul
Ultima oră
17:33 - Greșeala uriașă pe care mulți români o fac. Ministerul de Interne a anunțat că nu e legal: „Te poţi lovi de probleme!”
17:00 - (VIDEO) Atenție! O porțiune din autostrada A10 s-a surpat. Ce măsuri au luat autoritățile
16:59 - Vacanță de coșmar! O turistă a fost uitată de vasul de croazieră pe o insulă, apoi a fost găsită moartă. Cum s-a întâmplat totul
16:51 - O țară din UE limitează viteza pietonilor. Ce reacții a stârnit decizia controversată
16:41 - Viteaz pe banii părinților. Luca Vicol, fiul cel mare al Laurei Vicol, arogant în online: „Trimiteți-vă părinții la muncă! Eu stau la Monaco, voi nu. Pot să zic ce vreau pentru că am bani” (VIDEO)
16:29 - Reacția lui Alexandru Rogobete în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo: „Cauzele pot fi multiple”
16:16 - Prima reacție a lui George Simion, după anunțul retragerii unor soldați americani din România: „Eu v-am spus! Ah, și încă ceva…”
16:08 - Newsweek: Călin Georgescu, membru în 6 guverne, „afaceri” de miliarde cu politicieni, protejatul unui comunist
15:59 - Inconștiență la volan! Șofer STB prins în timp ce joacă la păcănele cu autobuzul plin: „Era pe pilot automat”
15:56 - Cât a dat o fostă vedetă TV pe un câine: „A fost o grămadă de bani”/ „Avansul de la o garsonieră”