Chef Florin Dumitrescu, declaraţia care va provoca nemulțumiri în rândul a milioane de români: „România este o țară de ciobani”

Într-un podcast de la HappyFishTV, de ce românii nu consumă vită și cum ar trebui să o pregătească. De obicei, românii preferă carne de porc la grătar și fac greșeala de a găti vită pe grătar, ceea ce este greșit, susține Florin Dumitrescu.

Florin Dumitrescu, declaraţia care va înfuria milioane de români

„În România mai e o chestie, acum mi-a venit în cap. Cred, s-ar putea să nu am dreptate, dar eu cred foarte tare într-o fază. Am mai zis-o de multe ori, nu știu dacă am zis-o și public. Imaginează-ți că România este o țară de ciobani. La baza României și la baza culturii românești stă Miorița și tot ce ține de oaie. Noi nu mâncăm așa multă oaie, noi mâncăm porc. România a fost la un moment dat sub Imperiul Otoman. Otomanii nu mâncau porc. Românii au fost băieți deștepți. Au crescut ce nu mâncau turcii ca să nu le ia mâncarea. Turcii și tot ce ține de zona Islam și zona musulmană nu mâncau vita medium sau în sânge, doar bine făcută. În România a rămas, probabil, genul ăsta de gătit vită, ca mod de preparare. Nu e ok pentru că se strică foarte tare carnea. Vita. de regulă, e o carne ațoasă, dacă e grasă o mai salvezi puțin”, a precizat Florin Dumitrescu, potrivit .

carnea de vită cu grăsime ca fiind cea mai bună, cu condiția ca bucătarul să știe ce face. În plus, astfel de preparate devin din ce în ce mai populare în România în ultimul timp.