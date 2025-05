Cheloo, de nerecunoscut la țară. Din rapper rebel, în gospodar cu coasa-n mână

După ani în care aglomerația și agitația Capitalei au făcut parte din viața sa, celebrul rapper a decis să-și schimbe complet stilul de viață și să se mute la țară, în comuna Breaza. Deși puțini se așteptau să-l vadă în această ipostază, artistul pare să se simtă foarte bine în noua sa casă și chiar a surprins fanii din mediul online cu activitățile sale de gospodar, scrie

Artistul a părăsit apartamentul din și s-a mutat într-o casă veche, pe un teren mare de 6.000 de metri pătrați, pe care a renovat-o și a transformat-o într-un loc primitor.

După ce a terminat lucrările, Cheloo a început să se ocupe de curte, folosind chiar și coasa pentru a tunde iarba.

Recent, juratul de la Antena 1 a postat un videoclip în care se vede muncind în grădină, iar mesajul său a stârnit amuzamentul urmăritorilor: „Aș putea să fiu domnul cu coasa! Taie că-mi iau pauză o oră!”. Mulți dintre fani au fost surprinși să-l vadă pe artist într-o astfel de ipostază, departe de imaginea sa obișnuită.

Ce s-a schimbat în viața lui Cheloo de când s-a mutat?

Cheloo a făcut această schimbare chiar înainte de pandemie, iar viața liniștită de la țară i-a priit foarte mult. În timpul izolării, în timp ce alții se plângeau, el s-a bucurat de natură, aer curat și activități relaxante precum tenisul de câmp sau tenisul de picior.

„A fost foarte greu. Am fost izolat într-o curte de 6.000 de metri pătrați cu pomi care înfloreau, cu iarbă proaspăt tăiată, cu soare. Am făcut plajă, am jucat tenis de picior, am învățat să joc tenis de câmp”, a declarat artistul în 2020.