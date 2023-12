Cine a ajutat-o pe Paula Chirilă să treacă peste decepțiile în iubire: „Am lucrat foarte mult cu mine ca să mă pun pe picioare”

În vârstă de 48 de ani, Paula Chirilă se numără printre cele mai plăcute prezențe de pe micul ecran. În cadrul celui mai recent interviu, cine a ajutat-o să treacă peste decepțiile în iubire și peste dezamăgiri.

Are sau nu Paula Chirilă un iubit în momentul de față

Întrebată dacă în viața ei există cineva, cunoscută actriță și a spus: „Asupra acestui aspect aș dori să păstrez discreția. Când o să fie ceva de dezvăluit și când o să fiu pregătită să spun publicului larg ce se întâmplă în viața mea privată, voi spune. Deocamdată, viața privată rămâne privată. Nu ascund că am fost și sunt o femeie curtată, dar când mă voi decide să deschid ușile sufletului meu către public, atunci o voi face.

Deocamdată sunt în proces de lucru cu mine, sunt într-un proces de evoluție și de dezvoltare personală. Mi-am dat seama că trebuie, în primul rând, să ne iubim noi pe noi ca să atragem persoana cea mai potrivită și să facem alegerile cele mai bune, și mă concentrez acum pe , însă asta nu înseamnă că nu se întâmplă în paralel și alte lucruri asupra cărora doresc deocamdată să mențin un fel de discreție”.

Cu toate acestea, Paula Chirilă a dezvăluit ce o atrage cel mai mult la un bărbat.

„Evident că fizicul trebuie să fie unul armonios și să mă atragă. Nu, nu cred că am un tipar de bărbat. N-aș merge chiar până acolo, dar dacă vorbim despre ceea ce mă atrage la un bărbat, ar fi câteva lucruri. Mă atrage inteligența, inclusiv cea emoțională, mă atrag bunătatea, generozitatea și determinarea. Îmi place ca bărbatul să aibă echilibru și o stimă de sine crescută, pentru că doar un om echilibrat și care se iubește pe sine este un partener alături de care poți 100% să evoluezi și să crești împreună, să construiești o relație bazată pe iubire, respect și susținere”, a mai spus aceasta, notează .

Paula Chirilă a avut nevoie de psiholog după decepțiile în iubire

În cadrul aceluiași interviu, aceasta susținut că a apelat la ajutor specializat pentru a trece mai ușor peste suferință, iar în prezent se poate declara mai bine ca niciodată.

„Da, am apelat o dată la ajutor specializat. Am discutat cu un psiholog care m-a ajutat și mi-a arătat cum să lucrez singură, mi-a pus întrebările potrivite și m-a ajutat să găsesc singură răspunsurile și calea către vindecare, dacă vrei să-i spunem așa. Apoi, studiul personal m-a ajutat foarte mult. Am citit foarte mult și am lucrat foarte mult cu mine ca să mă pun pe picioare, în primul rând emoțional, să mă echilibrez.