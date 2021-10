Cine este EMAA, cea mai nouă muză a lui Carla`s Dreams. De la ce vine, de fapt, numele de scenă al tinerei

EMAA, o prezență nouă în industria muzicală românească, dar cu o ascensiune rapidă a devenit muza artistului Carla`s Dreams. Tânăra a intrat în atenția publicului după colaborarea pe care a realizat-o cu The Motans, iar mai apoi pentru celebra melodie în colaborarea cu Carla`s Dreams. Deși a ascultat-o deja întreaga țară, puțini sunt cei care știu cine este de fapt tânăra și de unde vine numele.

Tânăra în vârstă de 28 de ani este din Lugoj și a început să cânte încă de la o vârstă frageda, în vreme când era doar un copil.

Cine este EMAA, cea mai nouă muză a lui Carla`s Dreams

Emanuela Alexa, în vârstă de 28 de ani vine din Lugoj și are contract cu una dintre cele mai mari case de discuri, Global Records, care îi reprezintă și pe Inna, Antonia, dar și pe Carlas`s Dreams, artistul cu care EMMA are cea mai nouă colaborare.

Tânăra a fost încurajată să cânte încă din copilărie să cânte, de către mama și bunica ei, notează Evz.ro.

„Familia e alături de mine indiferent, da. Nu cred că am știut dintotdeauna, dar nu m-am oprit niciodată din a o face (…) Lugoj, orașul în care am crescut, e ireal de frumos pe timp de vară. Are un râu care îl străbate, iar de pe mal se pot vedea niște răsărituri epice. Am avut o copilărie frumoasă cu adevărat”, a povestit tânăra, pentru sursa citată mai sus.

De unde vine numele de EMAA

Frumoasa artistă a povestit recent, de unde vine numele de EMAA și ce a determinat-o să-l aleagă pentru scenă.

„Pentru că este mai ușor de găsit. Este foarte simplu, de fapt. Ema, simplu, nu era atât de ușor de găsit și este și 44 care 44 într-un fantasy world al meu este asumarea negrului, asumarea lucrurilor rele ca să poată fi transformate ulterior în ceva bun și pozitiv și atunci 44 este echivalent cu a”, a povestit ea, după cum notează Observatornews.ro.

Tânăra în vârstă de 28 de ani a povestit că își dorește să își ducă cariera la un alt nivel, iar pentru viitor plănuișete noi colborări și chiar și un album.