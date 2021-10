Cine este misteriosul soţ al actriţei Anca Androne, „Delia” din serialul „Adela”, de la Antena 1. Bărbatul a jucat la Hollywood, inclusiv în Harry Potter

„Delia” a ajuns ușor în inimile fanilor serialului „Adela” de la Antena 1, chiar dacă este unul dintre personajele negative. Frumusețea și talentul Ancăi Androne i-a cucerit rapid și chiar dacă o urmăresc în fiecare săptămână, puțini sunt cei care știu detalii din viața personală a actriței și nici cine este soțul ei, un important actor român la Hollywood, ce a jucat inclusiv în Harry Potter.

La rândul său, Anca Androne s-a bucurat de apariții în mai multe producții internaționale, dar și în filme realizate în țară. În serialul Adela, actrița o joacă pe Delia, unul dintre personajele negative, dar plin de de eleganță din familia Drăghici.

Cine este Emil Hoștină, actorul de la Hollywood căsătorit cu Anca Androne

În vârstă de 45 ani, Emil Hoștină se bucură de o carieră de succes în lumea filmului. Românul a fost coleg cu Harry Potter, iar pe platourile de la Hollywood a învățat numeroase lucruri, reușind să fure meserie de la cei mai buni, așa cum a declarat chiar el în trecut.

„Pentru mine a fost un soi de masterclass. Am avut realul privilegiul de a-i vedea la lucru pe Alan Rickman, Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter. O poziţie privilegiată, pentru că nu aveam mare lucru de făcut, iar noi în film numim asta figuraţie specială. Am stat şi am văzut meşteşug, cum lucrează, cum interacţionează cu personajele lor. Harry Potter a fost un produs de marcă”, povestea el pentru Click, în 2016.

Actorul român a mai jucat și în alte producții de succes de peste ocean, precum The Zero Theorem, Anacondas: Trail of Blood, The Borgias, The Imaginarium of Doctor Parnassus, Ondine.

El și Anca Androne sunt căsătoriți și formează un cuplu de aproape 30 de ani, după cum a povestit chiar vedeta din serialul Adela.

Delia, personaj negativ în serialul Adela de la Antena 1

Anca Androne o interpretează, în prezent pe Delia Drăghici, unul din personajele negative din Adela. Ca o adevărată divă plină de eleganță, Delia a stat în spatele mai multor intrigi din interiorul producției, provocând și ea o serie de conflicte în familia Andronic.

„E un rol pe care eu l-am exersat, e un rol negativ pe glam. Mă bucur foarte tare că am destulă libertate în a exersa lucruri. Noi, cu toții, încercăm să exersăm, să ne aducem contribuția, ca și la teatru, de altfel. Textul să devină un pretext al lucrului”, spune Anca Androne despre rolul său din Adela, potrivit Click.ro.