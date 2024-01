Cine este și cu ce se ocupă fratele Danei Budeanu, Tudor Guțilă

Prin modul direct, incisiv, ironic și fără perdea cu care abordează toate problemele cetății, ale căror puncte sensibile le simte cu o acuratețe demnă de un neurochirurg, a devenit un reper în societatea românească, părerile ei, fie bârfe și mondenități, fie declarații politice, sunt savurate intens de comunitatea importantă care-i urmărește activitatea pe rețelele de socializare.

Dana Budeanu are cariera în industria modei, fiind designer, și a devenit cunoscută și din ce în ce mai populară pentru modul direct în care evalua stilului vestimentar al unor personalități publice, de la vedete, la oameni politici.

În legătură cu viața personală a Danei Budeanu se știu destul de puține lucruri, manifestând reținere în legătură cu amănuntele făcute publice despre viața personală.

Dana Budeanu: ”Am crescut superb, în iubire infinită și necondiționată”

Dana Budeanu este unul dintre cei doi copii ai familiei Guțilă, tatăl, Adrian, om de afaceri implicat în diferite companii din industria energetică, mama, Adriana, arhitect.

”Provin dintr-o familie ai cărei părinți au fost discriminați EXTREM, pentru ca aveau «dosar prost»… am crescut superb, în iubire infinită și necondiționată, cu o mamă și un tată plini de povești de viață fantastice și tăceri la fel… m-au crescut niște părinți care au tăcut cândva, ca astăzi eu să pot vorbi cât vreau… m-au crescut niște oameni superbi, unici prin cât amar au dus în spate și-n suflet, fără să ne arate nouă, copiilor, nimic… și așa am făcut și eu cu fetițele mele, carora nu m-am plâns o dată şi cărora le am spus că totul este numai fericire şi iubire şi univers infinit… că aşa mi-au spus mie bunu şi buni, care-s pentru mine şi pentru ele nişte SFINŢI…

Am crescut cu poveşti superbe despre evrei, despre români, despre unguri, despre ţigani, despre ţărani, despre comunişti, despre liberali, despre securişti, despre miliţieni, despre bătrâni în egală măsură şi mereu intercalate şi cumva continuându-se una pe alta… am crescut într-un echilibru despre viaţa, despre lume, despre oameni… am crescut atât de frumos, încât nimeni nu-mi poate fura sufletul vreodată…”, mărturisea Dana Budeanu, despre familia ei, pe pagina sa de Facebook.

Cine este și cu ce se ocupă Tudor Guțilă, fratele Danei Budeanu

Cel de-al doilea copil al familiei Guțilă este Tudor, fratele Danei, cu câțiva ani mai mic, care în 2004 și-a început cariera ca impresar de fotbal. Compania sa de impresariat și management sportiv îi poartă numele – Tudor Gutila Management.

„Din 2004 sunt impresar, atunci am realizat primul transfer, l-am adus pe Cooper la Galați. Am jucat fotbal doar la un nivel amator, cât am fost în Anglia la studii. În Anglia, bursele din cele mai mari universități sunt acordate și în funcție de criteriul acesta, dacă participi la o competiție sportivă: fotbal, rugby, canotaj, tenis.

Cu rezultate bune într-un sport obții mai ușor o bursă. Planul, când m-am apucat de impresariat, a fost să fac scouting și acest scouting să-l monetizez ca agent. Adică să descopăr jucători și să-i propun în România. Sunt oameni din cluburi cu care vorbesc, mă cunosc. Nu sunt cunoscut pentru public, asta e adevărat, dar e mai important să fiu știut în business.”, relata fratele Danei Budeanu, acum câțiva ani, pentru GSP.ro.