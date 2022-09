Cine este soția lui Alexandru Arșinel. Marilena – femeia care i-a fost alături 56 de ani

Alexandru Arșinel s-a stins din viață, joi seară, după ce a fost operat în urmă cu câteva săptămâni la Secția de Terapie Intensivă, de la Spitalul Clinic de Urgență din București.

Regretatul actor, care împlinise 83 de ani pe 4 iunie, era căsătorit din 1968 cu Marilena, femeia care i-a dăruit doi băieți și care i-a fost alături până în ultima clipă.

Marilena, femeia alături de care a petrecut mai bine de 50 de ani

Viața personală a fost un subiect discret pentru Alexandru Arșinel, puțini cunosc istoria despre cum a făcut cunoștință marele actor cu soția sa. Mereu pe scenă sau în fața camerelor TV, Arșinel a fost decenii la rând asociat cu Stela Popescu, viața sa personală rămânând un mister pentru o bună parte a publicului.

Soția sa a fost alături de actor până în ultima clipă. Despre soţie şi familie, maestrul a vorbit rar. Alexandru Arşinel a povestit, în cartea lui, „Alexandru Arşinel, de la Dolhasca pe… Calea Victoriei”, lansată în 2012, despre povestea lor de dragoste.

„La un moment dat, am văzut o fată a cărei imagine m-a hipnotizat, mi s-au lipit ochii de ea ca de un magnet. Nu am mai putut efectiv să îmi iau ochii de la ea. M-am apropiat şi am întrebat-o cum o cheamă, dar nu mi-a răspuns.

Am plusat şi am întrebat-o: «Dar ce ai face dacă m-aş îneca?». S-a întors spre mine, mi-a zâmbit, dar tot nu mi-a răspuns!”, a scris Alexandru Arșinel.

„Am păcălit-o! Cred că merita un bărbat mai bun decât mine, în sensul că n-am fost întotdeauna lângă ea când a trebuit. Întâlnirea cu Marilena a fost un semn dumnezeiesc!”, a mai scris Alexandru Arșinel.

Ultimii ani au fost dificili pentru Marilena și Alexandru Arșinel

Soția actorului a suferit un accident în 2016, în urma căruia nu s-a mai putut deplasa singură, ci doar sprijinită de cadru. Aceasta a alunecat și s-a lovit la cap, iar starea i s-a înrăutățit ulterior.

„Soția mea a început să aiba probleme de ordin neurologic și să mearga cu greutate. Se sprijină de un cadru. Face recuperare, urmează și un tratament extrem de sever. Din păcate, nu se poate opera. Să sperăm că în curând își va reveni, într-o oarecare măsură”, a povestit Alexandru Arșinel la momentul respectiv.