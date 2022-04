Cine sunt Tristan și Andrew Tate, cei doi bărbați celebri pe Tik – Tok, în vila cărora a fost găsit o tânără dispărută din SUA    

Tristan și Andrew Tate, celebri în lumea mondenă din București și cu sute de mii de urmăritori pe rețele sociale, au intrat în atenția publicului luni seara, atunci când autoritățile au descins la vila pe care o aveau închiriată în Pipera, acolo unde o tânără de 21 de ani din SUA și o alta din România ar fi fost private de libertate.

În prezent, Tristan și Andrew de mașini scumpe, ceasuri scumpe și femeie frumoase. Totuși, în trecut, cei doi frați britanici ar fi avut o copilărie destul de grea, potrivit

Cine sunt Andrew și Tristan Tate

Tristan și Andrew Tate, cel din urmă fiind cunoscut și drept Cobra Tate, sunt doi milionari britanici care s-au stabilit în România. Tristan Tate a apărut pentru prima dată în tabloidele românești în 2018, atunci când îi furase inima Biancăi Drăgușanu.

Tânărul de origine britanică s-a stabilit în România în 2015, iar Biancăi Drăgușanu i-ar fi furat inima la scurt timp după ce s-a despărțit de Victor Slav. Tristan Tate s-a stabilit inițial la Brașov, acolo unde a deținut trei apartamente, dar ulterior le-a vândut și s-a mutat în vila luxoasă din Piepera, acolo unde au deschis mascații luni seara.

Chiar dacă în prezent și o viață extravaganță, în trecut frații Tate nu au avut toate aceste bunuri. Din contră, Tristan a povestit în trecut faptul că familia s-a nu era deloc una bogată, iar copilăria i-a fost încercată de mai multe evenimente.

„Provin dintr-o familie săracă, mama nici nu avea mașină. Ceilalți copii râdeau de mine, dar nu-mi păsa. Când ploua mergeam la școală ud. La 17 ani am început să livrez ziare în fiecare dimineață. Apoi am lucrat la un fast-food, iar aceasta este o lecție foarte bună pe care tinerii ar trebui să o învețe. Am lucrat și ca bodyguard într-un club din Londra. Oamenii din club erau nepoliticoși cu mine.

Cel mai greu a fost când am vândut uși și geamuri. Să fii sărac este o metodă bună pentru a avea succes financiar. Muncitorilor le ofer ceva de băut pentru că știu ce înseamnă să fii în locul lor. Întotdeauna îi ascult pe cei care vor să îmi propună idei de afaceri”, a povestit Tristan Tate în trecut, la Antena Stars, potrivit sursei citate mai sus.

Ce proprietăți dețin frații Tate

Tristan a practicat kickboxing o bună perioadă de timp și a fost și comentator la RXF. Tânărul ar deține un hotel în Thailanda, care i-ar aduce lunar sume fabuloase.

Pe lângă hotelul luxos din Thailanda, Tristan Tate se mai laudă și cu o colecție impresionantă de mașini pe care o împarte cu Andrew Tate, fratele lui.

Andrew Tate este cunoscut în mediul online și drept Cobra Tate, fiind la rândul său tot luptător profesionist.