Claudia Pătrășcanu, de urgență la spital în vacanța din Turcia: „M-au pus imediat pe antibioic” / Cum se simte acum artista

medicale de urgență în timpul șederii sale în Turcia. De îndată ce a ajuns în Antalya, vedeta a întâmpinat dificultăți neașteptate, ceea ce a determinat-o să se adreseze unei unități spitalicești. Această informație a fost împărtășită cu fanii săi prin intermediul rețelelor de socializare.

Claudia Pătrășcanu, de urgență la spital, în Turcia

„Am întâmpinat și câteva mici probleme să zic, pe care le-am trecut, și mulțumesc lui Dumnezeu! Am stat în spital aici, în Antalya.Vai de capul meu ce am pățit, dar nu am vrut să îmi stric nici mie vacanța, nici copiilor. Și de data aceasta, Dumnezeu așa mă ajută de fiecare dată și mă ridică.

Nu vreți să știți că imediat cum am aterizat, am avut niște probleme cu urechea, cred că de la presiunea din zbor mi s-a fisurat timpanul și am ajuns de urgență la spital aici, în Antalya. Am cunoscut o doamnă doctor atât de bună (…) M-au pus imediat pe antibioic, am stat o noapte internată într-un spital privat, a doua zi am continuat cu antibioticele, șapte zile o să iau, dar sunt bine”, a dezvăluit Claudia Pătrășcanu, pe Instagram, potrivit .

Artista traiește o nouă poveste de dragoste

Recent, prin publicarea unei fotografii în care este surprinsă mâna noului ei partener de viață. Această nouă etapă în viața cântăreței aduce speranță și bucurie după trecutul tumultuos.

„N-am să fac din viața mea privata și din viața mea cea nouă o poveste tabu. Vreau să-mi trăiesc viața in liniște și armonie, exact așa cum mi-am dorit mereu. N-am să permit nimănui să mi-o mai deranjeze și pentru tot ce primesc sau trăiesc îi mulțumesc doar lui Dumnezeu!”, a spus Claudia Pătrășcanu.