Acasa » Monden » Secretul siluetei perfecte la 41 de ani. Claudia Pavel se menține în formă cu yoga și alimentație vegană

Secretul siluetei perfecte la 41 de ani. Claudia Pavel se menține în formă cu yoga și alimentație vegană

Selen Osmanoglu
06 ian. 2026, 14:08
Secretul siluetei perfecte la 41 de ani. Claudia Pavel se menține în formă cu yoga și alimentație vegană
Sursa foto: Facebook
  1. Genă bună și disciplină zilnică
  2. Hot yoga, ritualul fără de care nu începe ziua
  3. „Sucurile de fructe sunt preferatele mele”
  4. La aceeași greutate ca în adolescență

Claudia Pavel, cunoscută publicului sub numele de Cream, continuă să impresioneze cu o siluetă de invidiat la 41 de ani. Cu un stil de viață strict, alimentație vegană și un ritual zilnic bine pus la punct, artista reușește să arate la fel ca în perioada trupei Candy.

Genă bună și disciplină zilnică

Cream a avut dintotdeauna un atu important: o genetică excelentă, moștenită de la mama sa. Însă artista spune clar că frumusețea nu vine fără efort. Slabă, înaltă, cu picioare lungi, păr bogat și o alură de manechin, Claudia Pavel întoarce priviri oriunde apare. În spatele acestei imagini stau însă disciplină, grijă constantă față de corp și un stil de viață echilibrat, scrie Click.

Artista este vegană, se hidratează corect, face mișcare zilnic și nu sare peste vitaminele și suplimentele necesare. „Arta cere sacrificii”, spune Cream, care și-a adaptat complet viața pentru a se simți bine în pielea ei.

Hot yoga, ritualul fără de care nu începe ziua

Micul ei secret? Hot yoga. Cream practică acest stil de yoga într-o cameră încălzită la aproximativ 40 de grade și spune că de aici își ia energia zilnică. Transpirația intensă ajută la detoxifierea organismului, crește flexibilitatea și oferă o stare profundă de relaxare fizică și mentală.

„Este primul lucru pe care îl fac când mă trezesc. Îmi fac un suc proaspăt și apoi merg la hot yoga”, a mărturisit artista, care urmează cursuri în Miami, alături de antrenoare extrem de bine pregătite.

„Sucurile de fructe sunt preferatele mele”

Pe lângă yoga, Cream consumă zilnic sucuri proaspete de fructe și mănâncă des fructe simple înainte de antrenament. Recunoaște că nu practică alte sporturi intense, dar înoată frecvent, mai ales pentru că locuiește aproape de ocean.

La aceeași greutate ca în adolescență

Claudia Pavel cântărește în prezent 58 de kilograme, o greutate apropiată de cea din adolescență și din perioada trupei Candy. Chiar dacă recunoaște că nu este identică cu cea de atunci, artista spune că încă îi vin hainele din liceu, pe care le-a păstrat cu drag.

În plus, Cream este și mama unui băiat de 13 ani, Noah, care reprezintă centrul universului ei. Artista urmează să revină curând în România, unde are de onorat mai multe evenimente.

