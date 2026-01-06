B1 Inregistrari!
06 ian. 2026, 22:22
Sursa Foto: Facebook/ Georgiana Lobonț
Începutul de an e un prilej de relaxare pentru vedetele de la noi din țară. La fel ca multe alte persoane publice, și Georgiana Lobonț a dat frigul din România la schimb pe căldura dintr-o destinație exotică. Cântăreața se bucură la maxim de soare și nu evită să împărtășească cu fanii din mediul online momentele frumoase pe care le trăiește în vacanță, alături de familie. Totul bine și frumos până când Georgiana Lobonț a postat o serie de poze în costum de baie, iar internauții au taxat-o dur. 

Unde a plecat Georgiana Lobonț în vacanță

Georgiana Lobonț este o prezență activă pe rețelele de socializare și își ține la curent fanii cu momentele frumoase din viața sa. Acum, vedeta se află în Zanzibar, împreună cu familia sa. Artista s-a filmat în costum de baie, la piscină, alături de cei doi copii ai ei, pentru a-și promova cea piesa care urmează să fie lansată. Tot în costum de baie s-a fotografiat și filmat și alături de o ceată de vaci, pe o plajă de vis din Zanzibar.

Și, cu toate că artista are un corp tras prin inel, secțiunea de comentarii a uneia dintre postări s-a umplut cu critici și remarci răutăcioase la adresa fizicului artistei.

Ce comentarii au lăsat internauții la postarea făcută de Georgiana Lobonț, în costum de baie

Mai mulți internauți au criticat-o pe Georgiana Lobonț pentru faptul că este prea slabă. În timp ce unii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la o posibilă problemă de sănătate, alții doar au profitat de ocazie pentru a lăsa comentarii răutăciose cu privire la aspectul fizic al artistei.

„Iartă-mă că întreb. Ești vie?”,

„Când ți-ai făcut ultimele analize?”,

„Deși te admir pentru cântările tale, acum că te văd… nu știu ce să zic, n-aș vrea să jignesc!”,

„Doamne lasă-mă așa cu 80 de kilograme, decât să ma ia vântul pe stradă ca pe ea”,

„Ai grijă de tine că nu arăți prea bine. Păcat! Ești tânără și talentată”,

„Ce se întâmplă cu tine? Foarte slabă! Horror”, au fost o parte dintre comentariile lăsate de internauți, la postarea de pe Instagram.

