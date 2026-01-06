Irinel Columbeanu departe de agitația care îi marca odinioară viața mondenă. În vârstă de 68 de ani, fostul milionar de la Izvorani a ales să stea la căminul de bătrâni din Ghermănești. Acest loc îi este casă de aproape doi ani. Acolo, atmosfera a fost una surprinzător de caldă, cu mese îmbelșugate, muzică și momente de voie-bună.

Ion Cassian, directorul centrului, a oferit detalii despre modul în care fostul afacerist a petrecut aceste zile. De asemenea, acesta a vorbit și despre programul său din sezonul rece.

Cum arată viața lui Irinel Columbeanu, departe de luxul de altădată

Pentru Irinel Columbeanu, sărbătorile de iarnă au fost marcate de liniște și simplitate. Acestea au fost petrecute alături de ceilalți pensionari din , unde locuiește de doi ani. După pierderea vilei din Izvorani și a averii de milioane de euro, fostul milionar și-a găsit un nou ritm de viață.

Patronul căminului de bătrâni a dezvăluit că de Crăciun și Revelion atmosfera a fost una caldă și plină de voie-bună. Oamenii s-au bucurat de mese bogate, preparate tradiționale și un program artistic care i-a binedispus pe toți.

„Irinel n-a fost singur, ci cu cei care locuiesc aici, la noi, s-a simțit bine. De Crăciun și de Revelion au avut pe masă toate bunătățile, lebăr, caltaboși, sarmale, cozonaci, prăjituri. Au avut și un program artistic, a venit un solist și le-a cântat câteva piese, le-am pus și mici cadouri sub brad. A fost o atmosferă plăcută”, a declarat Ion Cassian.

În sezonul rece, fostul afacerist își petrece timpul mai ales în interior, citind Biblia și primind vizite din partea reprezentanților bisericii. Starea de sănătate nu îi permite să se expună la frig.

„Stă la căldurică și citește Biblia, a mai fost vizitat de cei de la biserica unde s-a botezat, primește vizitele lor, ei îi mai citesc din Biblie. Acum, că este foarte frig afară, nu prea iese din azil. A suferit trei AVC-uri, în trecut, și nu se expune la frig. Oricum, nu are voie să plece din azil decât pe semnătura persoanei care-l ia. Și fiica lui, Irinuca, trebuie să semneze și când îl ia și când îl aduce înapoi, așa este regulamentul și trebuie respectat de oricine, chiar și de rudele lui”, a mai precizat Ion Cassian, notează click.ro.

De ce a ales Irinel Columbeanu să facă un pas decisiv spre credință

Cu puțin timp înainte de sărbători, Irinel Columbeanu a trecut printr-un moment profund. Acesta , eveniment care a stârnit reacții puternice în mediul online. Momentul a devenit public după ce imaginile au fost postate pe TikTok de Robert Grecu. Acesta a vorbit cu emoție despre semnificația gestului făcut de fostul milionar.

Ulterior, Irinel a explicat că această schimbare a venit într-un moment de cumpănă. „Am auzit glasul Domnului, când am ajuns într-un azil de bătrâni, unde am primit mesajul Său, care îmi spunea că El trebuie să fie la volanul vieții mele. Acest lucru m-a determinat să vin printre voi, frații și surorile mele, și să încerc să parcurg pașii necesari pentru a fi botezat”, a declarat acesta.