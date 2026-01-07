Vali Vijelie este, astăzi, unul dintre cele mai sonore nume din muzica de petrecere, iar succesul său financiar nu este deloc întâmplător. Departe de a se baza exclusiv pe câștigurile din concerte și evenimente private, manelistul a ales, încă din primii ani de faimă, să își pună banii la lucru.

Artistul a înțeles rapid că popularitatea poate fi trecătoare, însă, investițiile bine gândite pot asigura stabilitatea pe termen lung. Așa a început să cumpere , unul câte unul, fără să își imagineze că va ajunge să dețină un adevărat portofoliu imobiliar.

Ce rol a avut familia în deciziile financiare ale artistului

Un rol decisiv în alegerile lui Vali Vijelie l-a avut tatăl său, omul care l-a învățat să îmbine plăcerile vieții cu prudența financiară. Deși la început artistul nu înțelegea de ce este îndemnat să investească în locuințe, timpul i-a demonstrat că sfaturile primite au fost esențiale.

”Tata tot timpul mă învăța să am grijă ce fac cu banii mei. Mi-a spus să îmi fac plăcerile, dar să mă pregătesc și pentru viitor. Îmi amintesc că după Revoluție a văzut că era Legea ilicitului și m-am dus și mi-am luat mașină. El se uita la mine, vedea că eu câștig mulți bani și mi-a spus să pun mâna să fac ce îmi spune el: «La parter cineva vinde o garsonieră, vezi că la etaj cineva vinde». Nu am înțeles atunci de ce mă punea să cumpăr case. Noi aveam un apartament cu trei camere. (…) Am cumpărat și casa și de fiecare dată mă gândesc la ceea ce îmi spunea el atunci”, a povestit Vali Vijelie, în emisiunea online ”În oglindă”.

Câte apartamente are Vali Vijelie în prezent

În prezent, Vali Vijelie deține aproximativ 30 de apartamente, în mai multe zone. Chiar și el recunoaște că, la un moment dat, a pierdut șirul exact al proprietăților, semn că investițiile au fost constante și bine plasate.

Locuințele îi aduc venituri importante, mai ales din chirii, iar strategia s-a dovedit una extrem de profitabilă, într-un context în care piața imobiliară din România a cunoscut creșteri constante.

Ce sumă uriașă plătește anual pe impozite

Succesul vine, însă, și cu obligații. Pentru cele aproximativ 30 de apartamente, Vali Vijelie achită anual impozite deloc neglijabile. Dacă impozitul mediu este de aproximativ 400 de lei per locuință, artistul ajunge să plătească circa 12.000 de lei pe an doar pentru aceste taxe, potrivit .

Chiar și așa, manelistul nu se plânge. Veniturile generate de investiții îi permit un stil de viață confortabil și siguranța că viitorul său este bine pus la punct, indiferent de schimbările din industrie.