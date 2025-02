Thriller-ul inspirat din procedura de alegere a papilor, „Conclave” şi drama despre destinul unui imigrant „The Brutalist” sunt marile ale premiilor industriei britanice a filmului, BAFTA. Cele două producții au reușit să obțină câte patru premii fiecare, transmite Reuters.

„Conclave” a intrat în cursa pentru cu 12 nominalizări. Filmul a fost recompensat la categoria regină a galei, pentru cel mai bun film, dar s-a impus şi l-a categoriile cel mai bun film britanic, scenariu adaptat şi montaj.

„Trăim într-o vreme de criză a democraţiei şi instituţiile care sunt folosite de obicei pentru a ne aduce împreună, sunt folosite să ne despartă. (…) Iar uneori este greu să-ţi păstrezi încrederea în astfel de situaţii, dar din acest motiv facem filme şi din acest motiv am făcut acest film” , a declarat Edward Berger, regizorul „Conclave”, în discursul său de acceptare.

„The Brutalist” este un film care durează peste trei ore și jumătate și spune povestea unui imigrant ungur, arhitect şi supravieţuitor al Holocaustului. Acesta părăseşte Europa la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial și încearcă să-şi refacă viaţa şi cariera în SUA. Filmul era considerat printre favoriţii la categoria cel mai bun film. A primit premiul pentru regie, Brady Corbet, şi cel pentru cea mai bună interpretare masculină, Adrien Brody.

„The Brutalist” a câştigat şi premiul pentru imagine şi pe cel pentru coloană sonoră originală.

„Acest film este despre nevoia de a lăsa în urma ta ceva important şi cred că este un subiect în care ne putem regăsi cu toţii”, a declarat Adrien Brody.

Congratulations to Adrien Brody who is awarded the BAFTA for Leading Actor 🏆

