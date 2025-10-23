dintre Mara Bănică și Anda Adam a început încă din emisiunea la care au participat, „ ”. Tensiunile dintre cele două s-au simțit încă de prin fața micilor ecrane, însă, treptat, acestea au escaladat și după emisiune, în mediul online.

Ce s-a întâmplat

Mara Bănică și Anda Adam s-au jignit în emisiune, dar și în afara ei. În cele din urmă, Mara Bănică a decis să ia atitudine și să rezolve conflictul pe cale legală.

Ea a acționat-o în instanță pe Anda Adam și în curând cele două vor sta față în față în sala de judecată, conform Cancan.

De ce a dat-o în judecată

Mara Bănică a dat-o în judecată pe Anda Adam pentru afirmațiile calomnioase pe care artista le-a făcut în timpul și după terminarea filmărilor.

Mara a intentat un proces pentru ordonanță președințială, ceea ce înseamnă că Anda Adam nu mai are voie să îi pronunțe numele sau să aibă aluzii față de ea.

Aceasta i-a mai deschis un proces cântăreței: „acțiune în răspundere delictuală”. Practic, în acest fel, Mara cere despăgubiri pentru prejudiciul adus imaginii sale din cauza afirmațiilor calomnioase făcute de Anda Adam la adresa ei.

Cum a început totul

Cele două femeie au început cu mici înțepături în timpul emisiunii. Mara și Serghei i-au votat pe Anda și Joseph pentru cursa de ultima șansă, femeia adresând niște cuvinte răutăcioase.

„Femeia asta nu mai există pentru mine! Dacă mă uit la un elefant sau dacă mă uit la Anda Adam, e tot aia! Păcat de băiatul ăla, nu știu cum stă cu ea”, a spus Mara Bănică.

Anda Adama a răspuns cu o fotografie cu ea în costum de baie, pusă la story, și cu un mesaj.

„65 de kilograme! Elefant.. zise balena albastră. Și tot îți dau rușine de la distanță! Și dacă te mai naști de trei ori, tot nu o să arăți vreodată ca mine. Nici măcar în vis!”, a spus ea.

Cuvintele dure au tot continuat să apară în mediul online, din partea amândurora, până când s-a ajuns la o decizie pe cale legală.