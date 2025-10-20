B1 Inregistrari!
Un bărbat din Dolj și-a omorât soția, apoi s-a sinucis. Descoperirea, făcută de fiul de 13 ani. De la ce ar fi pornit conflictul (VIDEO)

Traian Avarvarei
20 oct. 2025, 09:49
Un bărbat din Dolj și-a omorât soția, apoi s-a sinucis. Descoperirea, făcută de fiul de 13 ani. De la ce ar fi pornit conflictul (VIDEO)
Un bărbat din Dolj și-a omorât soția, apoi s-a sinucis. Sursa foto: Captură video B1 TV
Cuprins
  1. Cum s-a produs această crimă urmată de sinucidere
  2. Cine a alertat autoritățile și care ar fi cauza tragediei

Un bărbat și-a omorât soția, apoi s-a sinucis. Tragedia a avut loc în comuna Unirea, județul Dolj. Cei doi erau împreună de 24 de ani și aveau trei copii.

Cum s-a produs această crimă urmată de sinucidere

„În dimineața zilei de 19 octombrie a.c., în timp ce se aflau în apropierea locuinței comune din localitatea Unirea, între un bărbat de 45 de ani și soția sa, în vârstă de 39 de ani, ar fi izbucnit un conflict.

Pe fondul acestuia, bărbatul ar fi lovit-o pe femeie în mod repetat cu un corp dur-tăietor, provocându-i moartea. Ulterior, acesta i-ar fi transportat trupul pe un câmp aflat la aproximativ un kilometru de locuință, unde l-ar fi aruncat într-o fântână dezafectată. După ce a abandonat cadavrul, bărbatul s-a întors acasă și s-a spânzurat”, a transmis Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dolj, într-un comunicat.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru omor asupra unui membru de familie. Cercetările continuă. Dacă varianta polițiștilor va fi confirmată, acesta va fi al 47-lea caz de femicid comis în România numai în 2025.

Cine a alertat autoritățile și care ar fi cauza tragediei

După ce a omorât-o, bărbatul și-a sunat ginerele, căruia i-a spus că nu-şi găseşte soţia şi că vrea să se omoare. Ginerele l-a alertat pe fiul cel mic al cuplului, în vârstă de 13 ani, care la rândul său a sunat la 112.

Copilul a fost primul care a ajuns acasă și şi-a găsit tatăl spânzurat.

Femeia venise recent din străinătate, unde obișnuia să lucreze câteva luni pe an. Bărbatul s-ar fi enervat, suspectând că ea și-a găsit acolo un alt partener.

De altfel, individul era violent și a bătut-o de mai multe ori pe femeie.

