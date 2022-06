Connect-R, mărturisiri emoționante despre viața înainte de celebritate: „Am venit de la sub zero. Mâncam la cantina socială”

Connect-R a vorbit într-un podcast despre copilăria și adolescența sa dificile din cauza sărăciei. „Am venit de la sub zero”, a spus artistul. Acum, însă, se simte împlinit financiar, nu mai e în situația de a alerga după bani și poate să facă muzică pe placul său.

Connect-R, despre sărăcia pe care a îndurat-o în adolescență

„Consider că sunt bogat pentru că am venit de la sub zero. Noi mult timp am luat mâncare de la cantina socială până la 15-16 ani”, a susținut Ștefan Mihalache, cunoscut drept Connect-R, într-un podcast moderat de părintele Visarion Alexa.

El a mai spus că mâncarea gătită la cantină nu era deloc bună, dar găseau bucurie în alte alimente.

„Ne bucuram de salamuri, ne bucuram de pâine, de pui. Când era Crăciun sau orice sărbătoare ne dădeau pui, niște carne de porc sau dulciuri. Atunci era minunat”, a mai susținut Connect-R, potrivit

Întrebat ce avere are acum, artistul a răspuns în glumă: „Mi-am făcut o socoteală. Sunt singur că până la sfârșitul vieții voi avea bani să-mi fac mâncare de cartofi”.

Ce a spus Connect-R despre depresia prin care a trecut

Artistul a mai povestit că a avut în care era extrem de nefericit deși, aparent, avea tot ce-i trebuia.

„Am fost foarte depresiv. M-am tăvălit pe jos și, culmea, aveam tot ce îmi trebuia, familei, casă, tot. Se întâmplă lucrul ăsta când observi că nimic din exteriorul tău nu reușește să te umple cu totul. Îmi lipsea ceva și eu eram ca un prost. Îmi lipsea Dumnezeu”, a mai mărturisit Connect-R.

El a făcut dezvăluiri și despre perioada în care : „Noi alergam foarte mult, aveam şi nouă concerte într-o săptămână, eram foarte obosiți. Când trăgeam câte o linie de cocaină, eram forţă până dimineața”.