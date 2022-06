Drama prin care a trecut Connect-R: ”Am fost foarte depresiv. M-am tăvălit pe jos și, culmea, aveam tot ce îmi trebuia”

Connect-R a făcut recent câteva mărturisiri despre stările de depresie pe care le-a întâmpinat de-a lungul anilor, dezvăluiri pe care le-a făcut în cadrul unui podcast.

Artistul și-a deschis sufletul și a vorbit despre o perioadă grea din viața lui. Cu toate că artistul are familie și casă, acesta simțea că mai lipsește ceva.

”Am fost foarte depresiv. M-am tăvălit pe jos și, culmea, aveam tot ce îmi trebuia, familei, casă, tot. Se întâmplă lucrul ăsta când observi că nimic din exteriorul tău nu reușește să te umple cu totul. Îmi lipsea ceva și eu eram ca un prost. Îmi lipsea Dumnezeu”, a mărturisit artistul.

Din ce cauză a suferit artistul

că în trecut s-a luptat cu depresia și din cauza faptului că fiica sa a fost la un pas să-și piardă viața. El a povestit despre copilul lui că s-a îmbolnăvit la un an după ce i s-a administrat un vaccin, iar atunci a stat intubată o lungă perioadă de timp.

”S-a îmbolnăvit de la un vaccin, când a făcut vaccinul de 1 an, pe fondul unei otite, i-a scăzut imunitatea aproape de 0, era intubată, ne-a nenorocit, și atunci practic a început momentul meu de despresie. Până atunci nu puteai, nu aveai cum să mă clintești și a venit copila asta Maya să-mi arate în ce iluzie trăiam eu, că asta înseamnă iluzie. Acolo au năpădit toate fricile, m-a terminat, am fost la psihologi, n-am reușit mare lucru”, a spus Connect-R, conform .

Connect-R a recunoscut că a consumat droguri

Într-un interviu acordat în cadrul unei emisiuni de la Kanal D, artistul a mărturisit că „M-am drogat , din 2009, până în 2014/2015. Am dat la un moment dat de cocaină, care a fost o îmbinare a unei stări de extaz extraordinară cu faptul că suplinea lipsurile lăsate de oboseală. Noi alergam foarte mult, aveam şi nouă concerte într-o săptămână, eram foarte obosiți. Când trăgeam câte o linie de cocaină, eram forţă până dimineața”, a spus Connect-R, în emisiunea lui Denise Rifai la începutul anului.

„Mi-am dat seama că sistemul imunitar se cam slăbeşte şi ar trebui să renunţ. O făceam la modul constant, cred că zilnic. Efectiv, mă dureau organele.

Dimineaţa simţeam o răceală, o transpiraţie pe piept, dar şi palpitaţii puternice. În momentul ăla, am zis gata, nu mai există aşa ceva. Nu a fost greu când m-am lăsat, noi am făcut terapie în grup, fără să mergem undeva. Eram un grup, care făceam acelaşi lucru constant. Toţi şase am spus stop”, a mai detaliat cântărețul.