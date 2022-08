Constantin Enceanu, reacție acidă la declarațiile lui Grigore Leșe: „Cine îl ia pe el la nunți? Are una la 10 ani”

E scandal iar în muzica populară românească după ce Grigore Leșe a spus despre colegii săi care merg la nunți că nu sunt artiști, ci „ciubucari”. În schimb, Constantin Enceanu a susținut că Leșe habar n-are ce vorbește și nu știe cât de greu e să cânți la nunți, pentru că el e invitat la o o dată la 10 ani.

Declarația lui Leșe care a inflamat spiritele

„Sunt artist, nu ciubucar, să cânt la nunți. Am fost invitat, dar nu merg.

Talentul nu e de ajuns, mulți confundă Conservatorul cu Academia de muzică, cu Școala populară de artă, unde se poate duce mai oricine plătește”, a afirmat Grigore Leșe, la Etno TV.

Reacția lui Constantin Enceanu la afirmațiile lui Leșe

Când a aflat despre declarațiile lui Leșe, Enceanu a părut aproape jignit.

„Grigore Leșe știe ce înseamnă cuvântul ciubucar, a căutat în DEX? Nu cunoaște noțiunea cuvântului, să citească sensul cuvântului, mai și zice că are atâtea școli și facultăți. Cine îl ia pe el la nunți? Are una la 10 ani. Nu o să-l cheme nimeni la nunți, pentru că muzica lui nu se pretează pentru nunți. Prin urmare, dacă n-a fost la nunți, nici nu are de unde să știe cum e. E ușor de zis din gură, că mergi și petreci, bei. Cânt cam 2-3 ore, de curg apele de pe mine! În plus, trebuie să ai grijă să ai mereu vocea la parametri foarte înalți, pentru că ești artist, nu te poți prezenta oricum”, a spus Constantin Enceanu, pentru