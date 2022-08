Constantin Enceanu, hărțuit pe litoral: „E dureros! Nici nu ne-am așezat bine că au apărut…”

Constantin Enceanu este cunoscut de publicul larg datorită aparițiilor sale pe micul ecran și muzica, care încântă fanii. Deoarece este o persoană publică, artistul nu poate profita de liniște în vacanța, atunci când este cu familia, notează

Având în vedere că este un artist foarte popular și talentat, Constantin Enceanu are o comunitate largă de fani, motiv pentru care se află permanent în centrul atenției, indiferent de locul unde se află.

Cântărețul de muzică populară să facă fotografii atunci când este la plajă și spune că se simte agasat de cei care îi cer să facă poze cu ei în slip.

Cu ce s-a confruntat artistul pe litoral

Constantin Enceanu, în vârstă de 58 de ani, a petrecut, recent, un sejur cu familia pe litoralul românesc. Cântărețul de muzică populară a ales un loc retras între Eforie Nord și Eforie Sud, pentru a face plajă în intimitate. Dar nu s-a putut bucura de liniște.

Artistul a mărturisit că nici nu s-a așezat bine pe cearșaf și au venit câteva persoane, care l-au rugat să facă o poză cu ei. Constantin Enceanu i-a refuzat și ne-a motivat gestul lui.

„Am fost la mare o săptămână cu nepoții. Am stat la plajă undeva retras, pentru că și noi suntem oameni și avem nevoie de intimitate. Și vin oameni la mine să facem poze pe plajă. E dureros! Nici nu ne-am așezat bine că au apărut… în două minute. ’Haideți să ne pozăm’. Mi s-a părut penibil. Le-am spus: ’Vă rog să mă înțelegeți! Nu mă pozez în costum de baie.

Nici nu sunt genul care face poze în costum de baie. Nu mai am 20 de ani. Eu nu am timp să stau numai la sală, să mă ocup de corpul meu. Uneori, mai mănânc și în mașină, pentru că nu am timp, iar cine mă vede, cine știe ce spune”, a spus cântărețul.

Constantin Enceanu vrea să se plimbe în liniște

Cântărețul de muzică populară își dorește momente de liniște, în care să se poată plimba fără asaltul fanilor.

„Nu pot să mă plimb și eu, să îmi satisfac această plăcere. Nu pot să mi-o îndeplinesc. Am fost la mare cu familia, în Eforie, și am mers la plajă, să vadă copiii nu doar la piscină. Și veneau oamenii să-mi facă poze în apă. Penibil. Oameni în toată firea.

Ne-am plimbat într-o seară prin stațiune și i-am rugat pe ai mei să stea în jurul meu, să nu mă lase singur. M-am plimbat cu soția de mână, dar, la un moment dat, nu știu cum s-a întâmplat am rămas trei în urmă. Am stat să fac poze timp de jumătate de oră. Riscul meseriei! Acesta este și reversul medaliei”

Situații anterioare: Soția lui Enceanu, deranjată de o tânără în costum de baie

și de un episod din trecut, când se afla tot pe litoral, în compania soției sale, la piscina hotelului. O tânără în costum de baie a venit cu copilul și i l-a pus în brațe artistului, în timp ce soțul le făcea poze. Momentul a fost întrerupt de soția cântărețului de muzică populară, care a întrebat-o pe turistă dacă nu îi este jenă să facă poze în costum de baie cu artistul.

„Altădată eram cu soția la piscină și a venit o tânără cu copilul. Era în costum de baie. Eu, la fel, pentru că eram la plajă. Mi-a pus copilul în brațe, iar soțul ei o poza cu mine. Atunci, chiar s-a enervat soția și a întrebat-o dacă nu îi este rușine să facă poze cu mine în costum de baie.

Și la spectacole vin femei care îmi pun copiii în brațe să fac poze cu ei. Și le spun, ’doamnă, țineți-vă copilul, e copilul dumneavoastră, nu al meu”, a spus artistul.