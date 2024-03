Controversata usă plutitoare care a salvat-o pe Rose în filmul Titanic s-a vândut cu peste 700 de mii de dolari

Ușa controversată din filmul din 1997, pe care a avut loc doar Rose (Kate Winslet), dar nu și Jack (Leonardo DiCaprio), în încercarea de a se salva după scufundarea vaporului, .

Oamenii au fost mereu supărați că doar Rose s-a salvat

Încă de la lansarea filmului Titanic în 1997, dezbaterea s-a aprins pe tema faptului că ușa cu ajutorul căreia a reușit să se salveze Rose, ar fi putut, de fapt, să-l găzduiască și pe iubitul ei, Jack, interpretat de Leonardo DiCaprio.

Acum, bucata de lemn a fost vândută la licitație cu 718.750 de dolari.

În 2022, regizorul James Cameron a încercat să înlăture speculațiile cu privire la faptul că moartea lui Jack a fost inutilă, efectuând ceea ce el a spus pentru Postmedia că este un studiu științific pentru a aduce pace în conversațiile în contradictoriu.

„Am făcut o analiză criminalistică amănunțită cu un expert în hipotermie care a reprodus pluta din film… Am angajat doi cascadori care aveau aceeași masă corporală ca cele ale lui Kate și Leo și le-am pus senzori peste tot, apoi i-am băgat în apă cu gheață și am testat să vedem dacă ar fi putut supraviețui printr-o varietate de metode și răspunsul a fost: nu exista nicio modalitate ca amândoi să fi supraviețuit. Doar unul putea să supraviețuiască.”

Cameron a concluzionat invocând o rațiune mai puțin științifică: „[Jack] trebuia să moară. Este ca Romeo și Julieta. Este un film despre dragoste, sacrificiu și moarte. Dragostea se măsoară prin sacrificiu.”

Alte obiecte cheie scoase la licitație la evenimentul Heritage Auctions Treasures from Planet Hollywood au inclus rochia de șifon a lui Winslet din Titanic, care s-a vândut cu 125.000 de dolari, biciul lui Indiana Jones din The Temple of Doom (525.000 dolari) și toporul lui Jack Nicholson din The Shining (125.000 USD).