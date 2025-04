Controverse după finala X Factor. Pianistul Alex Pădureanu, fiul regretatei Cornelia Catanga, contestă câștigătorul: „Oare de ce nu e pe bune?!”

Sezonul 11 al emisiunii-concurs X Factor a fost câștigat de George Radu, din echipa lui Marius Moga. Acesta a plecat acasă cu trofeul și marele premiu de 100.000 de euro. Însă rezultatul a stârnit ceva nemulțumiri și controverse. Printre cei care s-au arătat chiar revoltați a fost pianistul Alex Pădureanu, fiul

Alex Pădureanu crede că Bogdan Mihai trebuia să câștige X Factor

Alex Pădureanu nu-și imaginează cum de trofeul nu a ajuns la solistul de operă Bogdan Mihai, din echipa lui Ștefan Bănică. El a interpretat magistral piesa „Copacul” a lui Aurelian Andreescu.

Pădureanu crede că Mihai e cel mai valoros dintre concurenți, dovadă că „a făcut fală României peste hotare cântând pe cele mai mari scene ale lumii, apreciat de cele mai mari staruri internaționale și totodată cântând cu ele”.

Fiul regretatei Cornelia Catanga a spus în online că el nu obișnuiește să urmărească X Factor, dar acum s-a uitat pentru că era curios de reacția juraților.

„Am tot respectul și toată considerația pentru Ștefan Bănică și Delia deoarece sunt singurii care și-au dat seama de capabilitatea acestui mare artist! La ceilalți nu aveam pretenții….

Acum, stau așa și mă gândesc, cum de nu a câștigat el X Factor?! Pentru că, de departe, a fost cea mai fenomenală prestație a lui față de toți! Cu toate că el nu este de X Factor… este făcut pentru marile scene lumii!”, a susținut Alex Pădureanu, potrivit

Alex Pădureanu, după finala X Factor: Mi-a lăsat un gust amar

El ia în calcul să fi fost niște aranjamente de vreme ce Bogdan Mihai n-a câștigat.

„S-a văzut diferența fantastic de mare! Cu toate că el este mai mult cunoscut afară decât în România! Să cânți pe scenă alături de greii lumii, cum ar fi Placido Domingo sau Lara Fabian, nu este ușor! Trebuie să fii ales de Dumnezeu!

Ceea ce am vazut mi-a lăsat un gust amar….oare de ce nu este pe bune?! Sau sunt alte aranjamente?!

În fine… Bogdan nu știu ce a fost în mintea ta de ai participat la această competiție, dar încă o dată ți-ai demonstrat valoarea! Și o spun cu toată responsabilitatea că România ar trebui să se mandrească cu tine, toți muzicienii și marii soliști de la noi din țara. Te iubesc și te prețuiesc și eu, și tatăl meu, Alex Pădureanu. YOU ARE THE VOICE!”, a mai susținut fiul Corneliei Catanga.