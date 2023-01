Cornelia, văduva lui Cornel Patrichi, se întoarce din Italia pentru parastasul de 7 ani a regretatului coregraf: „Pentru mine, nicio sărbătoare, aniversare sau o masă cu prietenii, nu mai e la fel”

Cornelia Patrichi, văduva lui Cornel Patrichi, vine din Italia pentru a îi face parastasul de 7 ani regretatului coregraf. Aceasta a petrecut sărbătorile în Italia, unde s-a mutat înainte de pandemie.

Fosta balerină a declarat faptul că sărbătorile nu mai sunt la fel în ultimii ani. Regele dansului a murit în urmă cu aproape 7 ani de zile, iar soția lui va veni speial din Italia să îi facă parastas.

Cornelia Patrichi vine din Italia pentru parastasul regretatului coregraf

Văduva lui Cornel Patrichi vine din Italia pentru a-i face parastasul de 7 ani regretatului coregraf. Cornelia Patrichi declară faptul că sărbătorile, dar și orice masă sau întâlnire cu prietenii, nu mai sunt la fel de când regele dansului, Cornel Patrichi, a pierdut lupta cu viața. Fosta balerină a întâmpinat Noul An la cuscrii ei, iar pe data de 4 ianuarie, de ziua fiului ei, a venit rândul ei să dea o masă cu preparate românești. însă fără marele dansator.

Cornelia Patrichi, văduva lui Cornel Patrichi, a petrecut sărbătorile de iarnă în Italia, unde s-a stabilit de câțiva ani. Aceasta a fost de Crăciun la fiul ei, Alexandru, iar de Revelion la cuscrii. Pe data de 4 ianuarie, de ziua fiului ei, Alexandru, a venit rândul acesteia să strângă familia și să gătească preparate românești.

„Sărbătorile mele de iarnă au început pe data de 23 decembrie, când a fost și ziua Matildei, și s-au terminat pe 4 ianuarie, de ziua de naștere a fiului meu, Alexandru. Pe 23 decembrie, nepoțica mea, Matilda, a împlinit 5 anișori și am sărbătorit-o împreună cu prietenii de la grădiniță, părinții lor și noi, bunicii fericiți”, a declarat Cornelia Patrichi, pentru .

Alexandru, fiul Corneliei Patrichi, i-a oferit acesteia două nepoate, fiind căsătorit cu o italiancă pe nume Serrena. Matilda, nepoțica cea mare a fostei balerine, a pregătit și un mic spectacol de ziua ei.

„Matilda a pregătit un mic spectacol, a prezentat, a dansat, a cântat și a format și o mică orchestră cu prietenii de la grădiniță, ea la baterie. Apoi, Crăciunul l-am petrecut la copii, împreună cu cuscrii. Au gătit Alexandru și Serena, iar fetițele, Matilda și Nina, așteptau Moșul, care a fost darnic, bineînțeles”, a declarat Cornelia Patrichi, văduva lui Cornel Patrichi.

Cornelia Patrichi a făcut sarmalele așa cum îi plăceau soțului ei

Cornelia Patrichi a povestit că a făcut sarmalele așa cum îi plăceau soțului ei, Cornel Patrichi, care spunea că: „le-a greșit bune”. Pentru fosta balerină, sărbătorile nu mai sunt la fel de când și-a pierdut soțul. Aceasta va veni din Italia pentru a-i face parastasul de 7 ani.

„Anul Nou l-am petrecut la cuscri. Am avut o masă bogată de pește. La ei este tradiție și a venit și rândul meu, pe data de 4 ianuarie, de ziua lui Alexandru, să mă pregătesc așa cum se cuvine. Ziua lui Alexandru am sărbătorit-o acasă la mine. Am gătit sarmale, pe care le-am „greșit bune”, cum zicea Cornel. la infinit… Pentru mine, nicio sărbătoare, aniversare sau o masă cu prietenii, nu mai e la fel…”, a declarat văduva lui Cornel Patrichi, Cornelia Patrichi.

În urmă cu un an, văduva lui Cornel Patrichi i-a adus regretatului coregraf Cornel Patrichi un omagiu emoționant, la 6 ani de la moartea lui. După 35 de ani, fosta balerină a revenit pe scena Teatrului de Revistă Tănase, în pași de dans, spre bucuria fanilor săi.

Aceasta a luat această decizie de dragul regretatului ei partener, pentru a face parte dintr-un spectacol comemorativ. Ulterior, aceasta i-a cerut lui Vasile Muraru, directorul Teatrului Constantin Tănase, ca sala de balet să poarte numele lui Cornel Patrichi.