Cristian Gațu, după căsnicia de 53 de ani și divorțul cu scandal: „Am fost tolerant și asta m-a costat”. Ce spune femeia acuzată că i-ar fi fost amantă fostului mare handbalist

După 53 de ani de căsnicie și un uriaș scandal, fostul mare handbalist Cristian Gațu (79 de ani) a pus punct căsniciei cu Tamara. Femeia l-a acuzat că are o relație cu menajera și 500.000 de lei daune şi o pensie lunară de 5.000 de lei, dar instanța a decis definitiv că acesta nu trebuie să dea niciun ban, scrie . „Până nu văd negru pe alb, nu-mi vine să cred. Sentința este definitivă?”, a reacționat Gațu, când a aflat că a câștigat

Ce spune femeia acuzată că i-ar fi fost amantă lui Gațu

„A admis apelul domnului Gațu și absolut toate ce a spus dânsa (n.r.- Tamara, fosta soție) s-au dovedit a fi minciuni. (reporter: Cristian Gațu nu are să-i dea niciun ban fostei soții?) Nu! Absolut tot ce a dat instanța de fond, absolut tot, a fost demontat! S-a arătat că tot ce a spus a fost doar pentru bani și minciuni. Asta mă durea cel mai tare”, a spus, pentru CanCan, Mariana Marian, femeia despre care s-a speculat că este amanta lui Cristian Gațu.

Sfaturile lui Gațu

Întrebat ce sfaturi le dă persoanelor care trec prin situații similare, Cristian Gațu a răspuns: „Să nu mai aștepte atât de mult, 50 și ceva de ani și să fie mai precauți la relația cu soția. Am fost tolerant și am încercat să aplanez orice fel de conflict între mine și soție, lucru care m-a costat în momentul în care am fost spitalizat la Spitalul Militar. Urma să îmi facă o operație”.