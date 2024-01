Cristina Bâtlan trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Cum l-a cunoscut antreprenoarea pe logodnicul său: „A durat luni de zile până ne-am întâlnit”

Cristina Bâtlan, fondatoarea companiei de încălțăminte Musette, este una dintre cele mai de succes femei de afaceri din România. De ceva timp antreprenoarea emană o fericire copleșitoare și este mai îndrăgostită ca niciodată.

Cu toate că părea să formeze un cuplu perfect, atât în viața personală, cât și în afaceri cu fostul soț Roberto Bâtlan, aceasta a decis să divorțeze după de 26 de ani. Se pare că aceasta a fost infidel, pe care le-au setat împreună.

Acum însă, investitoarea de la Imperiul Leilor iubește din nou. Mai mult decât atât, aceasta a surprins pe toată lumea în momentul în care a anunțat că în luna aprilie.

Cristina Bâtlan, mai îndrăgostită ca niciodată

Cristina Bâtlan a încheiat, în urmă cu patru ani, un mariaj care a durat mai bine de două decenii, iar acum este fericită alături de un alt bărbat.

Potrivit acesteia, între ea și viitorul său soț nu a fost dragoste la prima vedere, ci din contră, au trecut câteva luni până când cei doi au avut prima întâlnire.

„El lucrează tot în domeniul afacerilor, e important să ai lângă tine un om care are același stil de viață, altfel nu aveți subiecte comune. El mi-a scris, era client, era interesat de niște pantofi și am început să vorbim. Și să vorbești despre pantofi cu talpă de talpă..nu multă lume mai știe lucrurile astea, acest om mi-a scris, „Uite, am nevoie de nu știu ce perechi”, el știa modelele, codurile pantofilor. Ăsta a fost startul, a durat luni de zile până ne-am întâlnit. Și întâlnirea a fost ceva firesc. Era un om normal și m-am întâlnit cu el prima oară la masă cu alți oameni, nici nu mi-a dat prin cap să mă gândesc la așa ceva. Asta m-a făcut și mai mult să mă uit în urmă și mi-am dat seama că are legătură cu nevoia de a avea ceva”, a dezvăluit Cristina Bâtlan în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV, notează .

pentru Cristina Bâtlan și partenerul ei de viață, ținând cont că femeia de afaceri a fost cerută în căsătorie.

„Este inel, verigheta e aia fără pietre. Da, e verighetă de logodnă! (…) De ziua mea a venit cererea brusc și de-aia adevărată, ca în filme, am fost șocată. Eu care sunt asul filmelor, am rămas șocată.

Cred că în orice femeie există o parte extrem de adevărată, în care te asociezi cu emoția, lași să apară vulnerabilitatea, indiferent cât de tare ești, ce om de afaceri ești, până la urmă ești o femeie care are un suflet”, a mai susținut antreprenoarea.