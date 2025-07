Cristina Ciobănașu s-a întors „în sânul” familiei. Actrița a postat un mesaj pe Instagram

are 28 de ani și este din Botoșani. Deși cunoscuta femeie a plecat de acasă pe când era doar un copil, aceasta nu a uitat de familia ei, care locuiește în Botoșani și care duce un trai simplu.

Zilele trecute, vedeta a fost la părinții ei pentru a petrece timp cu aceștia. De la treburi gospodărești până la vizite pe la rude, a încercat să mulțumească pe toată lumea, înainte de a se reîntoarce în haosul din București.

Ce mesaj a postat Cristina Ciobănașu

Actrița a postat mai multe fotografii cu familia ei și a atașat un mesaj la acestea. Interpreta personajului „Anca Anghel”, din serialul „Pariu cu viața” obișnuiește să fie destul de activă în social-media și, astfel, a împărtășit și des această dată experiența trăită la „vatra părintească”.

„Știți că eu mai dispar de aici câteva zile ca mai apoi să vă povestesc ce am mai făcut. De data asta am avut un motiv bine întemeiat, am stat câteva zile acasă la Botoșani, m-am ocupat cu diverse, de la curățenie generală și până la vizite pe la rude, iar acum ne întoarcem la București. Revin și cu povești, însă nu am vrut să plec de aici fără să vă las câteva poze cu ai mei”, a scris Cristina Ciobănașu,

Ce legătură există între Cristina Ciobănașu și Ruxandra Ion

Cristina a plecat de acasă de foarte mulți ani. Aceasta a fost descoperită de Ruxandra Ion, în anul 2008, în cadrul emisiunii „Dansez pentru tine”. Cunoscuta producătoare și-a dorit să o aibă sub aripa ei pe Cristina, ceea ce s-a și întâmplat. Astfel, pe când avea doar 12 ani, Cristina s-a mutat în București și viața s-a schimbat la 180 de grade.

Actrița s-a dezvoltat profesional foarte mult, cu ajutorul familiei „adoptive”. Deși nu a existat vreun act legal care să ateste adopția, legătura dintre vedetă și Ruxandra Ion este nemărginită.

Legătura dintre mine și Ruxandra Ion s-a construit firesc, din iubire, respect și încredere reciprocă, fără să fie nevoie de un cadru legal care să o valideze. În ceea ce privește părinții mei biologici, relația lor cu familia mea adoptivă este una bazată pe respect. Fiecare a înțeles rolul celuilalt în viața mea”, a declarat Cristina Ciobănașu, într-un interviu pentru