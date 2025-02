Cristina Cioran se pregătește să nască. Vedeta a ajuns la spital: „Sunt o epavă emoțională” (FOTO)

Cristina Cioran se pregătește să aducă pe lume cel de-al doilea copil, de data aceasta un băiețel. Vedeta a ajuns la spital pentru a afla dacă va naște în orele următoare sau nu.

„Mergem la spital la ultimul consult și vedem dacă rămânem sau nu. M-am pregătit emoțional, sunt o epavă emoțională”, a scris actrița pe rețelele sociale, potrivit

De ce a fost criticată Cristina Cioran

Cristina Cioran a fost criticată după ce a anunțat că tatăl copilului e tot Alex Dobrescu, fostul partener împotriva căruia obținuse ordin de protecție.

„E ușor să judeci, știu, e foarte ușor, mi s-a întâmplat și mie de câteva ori. Nu îi blamez pe cei care mă jignesc, îi ignor, iar voi, cei care sunteți cu mine, vă iubesc. Urmează o perioadă dificilă, le mulțumesc celor care sunt alături de mine și de decizia mea. Eu cred că e un dar de la Dumnezeu că s-a întâmplat asta. O să fie bine. Trebuie (…) Încerc să nu le pun la suflet, dar e foarte greu”, actrița.

Ea a mai precizat că, date fiind aceste circumstanțe, a comunicat cu Dobrescu : „Avem niște oameni prin care luăm legătura”.

Vezi această postare pe Instagram

Alex Dobrescu: A fost o perioadă grea

La rândul său, Alex Dobrescu a spus că a ajutat atât cât a putut, dat fiind că nu a avut voie să se apropie de Cristina.

„A fost o perioadă grea, dar 90% a trecut și o să fie bine. A fost greu, îți dai seama și fără copil și Cristina însărcinată, nu am putut să-i fiu alături. Am ajutat cum am putut, dar tot nu e același lucru cu prezența mea fizică. Nu poate fi suplinită cu nimic”, a spus acesta, la „Viața fără filtru”.