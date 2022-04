Cristina Dorobanțu, dezvăluiri despre prima zi a jurnalului de la Kanal D: „Toată lumea din regie era șocată, au rămas muți”

Cristina Dorobanțu , iar de atunci a fost implicată în mai multe proiecte de televiziune.

De curând, Cristina a devenit prezentatoarea știrilor Kanal D de la ora 07:00 și este extrem de și încrezătoare că va reuși să își ineplinească această nouă misiune cu succes.

„Toată lumea din regie era șocată, au rămas muți”

Frumoasa prezentatoare a mărturisit cum a fost pentru ea această schimbare și cu ce momente s-a confruntat,

„Puțini știu despre mine că eu tot timpul aveam telefonul pe mod silențios. De când sunt la matinal, noaptea, telefonul meu nu este pe silențios, tocmai de frică ca nu cumva să nu mă trezesc. Chiar râdeam că editorul de la știri îmi spunea că trebuie neapărat să-i scriu „bună dimineața” la ora 4:30, ca să fie sigură că m-am trezit. Mă trezesc ușor, nu îmi e greu, dar resimt oboseala dacă nu mă odihnesc peste zi. Trebuie să recunosc. Din 5 în 5 minute am setată alarma. La ora 4:00, 4:05, 4:10”, a declarat Cristina Dorobanțu pentru .

„În prima zi a jurnalului, mai aveam 30 de secunde până să încep jurnalul și m-a rugat producătorul să facem o probă, în sensul în care să merg către pupitru și să spun „Bună dimineața!”. Am făcut lucrul acesta numai că m-am împiedicat. Am căzut, mi-au sărit pantofii, mi-a sărit microfonul și mai aveam 20 de secunde până intram în direct. În prima zi a jurnalului meu. Toată lumea din regie era șocată, au rămas muți. Adunam pantofii de pe jos și am auzit-o pe una dintre doamnele de la camere care îmi spunea să-mi șterg pantalonii și apoi numărătoarea inversă în cască. Am intrat de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Toți erau șocați și spuneau că până la urmă a fost un semn bun”, a povestit Cristina.

„Întotdeauna am visat să ajung aici și uite că am ajuns!”

Invitată în platoul Teo Show, acolo unde a prezentat cu succes până anul trecut o rubrică inedită de fashion și stil, Cristina Dorobanțu a vorbit pentru prima dată la TV despre trăirile și emoțiile care o încearcă de când i s-a îndeplinit visul de a prezența știri.

Frumoasa vedetă a declarat că și-a dorit acest lucru de șapte ani încoace și pe care le-a avut în derulare în ultimii ani.

„Sunt și punctuală și muncitoare…spun cei din jur că nu pot eu să afirm asta despre mine și am și ajuns până în poziția în care mi-am dorit să fiu! Am visat demult, de șapte ani am tot visat! Întotdeauna am visat să ajung aici și uite că am ajuns! Eu sunt șocată! Adică mă întreabă toată lumea și ce simți? Simt că visele pot deveni realitate, că poți să ajungi unde îți dorești, că trebuie să muncești! Sunt foarte fericită! E pentru prima dată în viață mea când nu știu cum să reacționez! E foarte ciudat! Sper din suflet să nu dezamăgesc! N-o s-o fac! Sunt convinsă că nu!”, a spus Cristina Dorobanțu.