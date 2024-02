Cristina Șișcanu, cu fața plină de lacrimi pe internet. Ce i s-a întâmplat soției lui Mădălin Ionescu: „Cum puteți să fiți așa?” (VIDEO)

Cristina Șișcanu nu a mai rezistat și a început să plângă pe rețelele de socializare. În vârstă de 39 de ani, a cedat după ce a văzut mesajele răutăcioase la adresa familiei ei.

Cristina Șișcanu, cu fața plină de lacrimi

Cristina Șișcanu se numără printre cele mai cunoscute personalități din showbiz-ul românesc. Aceasta este foarte activă în mediul online, acolo unde își ține fanii la curent cu lucrurile care se întâmplă în viața ei. Dincolo de celebritate, ea este e o mamă și o soție responsabilă și devotată.

De curând, vedeta a publicat pe pagina sa de Facebook un videoclip în care . Se pare că aceasta s-a săturat de comentariile răutăcioase pe care le primește la adresa lui Filip.

„Dragilor, sunt foarte tristă. Nu o să pot să înțeleg niciodată ceea ce urmează să vă povestesc. Dimineață, după am dus-o pe Petra la școală, am deschis Facebook-ul și am citit mesaje, comentarii. Cineva scrie, la filmulețul cu Petra și Filip, că ei seamănă. O doamna, însă, îi răspunde că: „Ești lingușitoare. Cei doi nu au nicio asemănare. Nu-ți este rușine? Fata este normală, Filip are dizabilități.

Indiferent de orice, sunt frați, dar ca și posibilități mentale nu au legătura. Lăsați fata să se dezvolte normal, iar pe Filip în lumea lui”. Voi vă dați seama? Voi, , spuneți de mine că sunt șireată, rea și că de ce am abordări mai strong vizavi de cei care jignesc și că ar trebui să fiu mai blândă în exprimare. Voi vedeți ce scriu unii și cum gândesc de fapt?”, a spus Cristina Șișcanu, notează .

Ea și soțul său nu au făcut niciodată diferențe între copii

„Să-l lași pe Filip în lumea lui”. Vreți să vă spun un lucru? Lumea lui Filip este si lumea noastră și așa ar trebui să fie. Mie nu-mi vine să cred că, în 2024, încă există astfel de oameni și astfel de mentalități. De asta toate persoanele cu dizabilități sunt marginalizate, din cauza voastră! „Îmi pare rău, dar acesta este adevărul”.

Care adevăr? Ce adevăr? Să nu mai stea Petra în compania lui Filip? Să-i despărțim sau care este opinia dumneavoastră? Asta considerați că ar trebui sa se întâmple? Asta vi se pare vouă normal și uman? „Că fata are nevoie să exploreze cu copii de vârsta ei și mental asemănător”.

Așa și cu ce o împiedică Filip să facă asta? Petra este copilul pe care eu l-am născut și pe care îl iubesc enorm, Filip este copilul meu de când avea 6 ani. Cum puteți să fiți așa? Cum puteți să vorbiți așa? Cum puteți să simțiți asta? , ca și pe Ștef (n.r. Ștefania, fiica cea mare a lui Mădălin Ionescu). Noi nu facem diferența, chiar dacă Filip este un copil special”, a mai spus soția lui Mădălin Ionescu.