Cristina Șișcanu, sfat pentru toate soacrele: „Fiți sprijin, nu judecător. Dacă s-ar face un top al motivelor de ceartă în familie, ‘soacra’ ar prinde podiumul”. Cum se înțelege vedeta cu soacra ei

Relația soacră-noră a căpătat de-a lungul timpului diverse forme, care mai de care mai speciale. Dacă în trecut nurorile erau „supuse” soacrelor sale, acum vedem cum acestea nu mai lasă „capul plecat” și își spun punctul de vedere.

Acest subiect, foarte controversat, a fost abordat și de Cristina Șișcanu, , Mădălin Ionescu. a postat un mesaj pe pagina de Facebook în care a vorbit despre comportamentul soacrelor și le-a dat un sfat tuturor acestora.

Ce relație are Cristina Șișcanu cu soacra ei

Cristina Șișcanu: „O soacră sănătoasă la cap își tratează nora sau ginerele la fel cum își tratează propriul copil”

Vedeta de televiziunea a scris pe rețelele de socializare despre cât de mult a luat amploare acest subiect, respectiv relația soacre-nurori, dar și despre cum se înțelege ea cu soacra ei. Potrivit declarațiilor acesteia, Cristina are o relație bună cu mama soțului ei, care îi ajută ori de câte ori este nevoie.

De asemenea, situația este similară și în ceea ce o privește pe mama Cristinei. Cele două reprezintă un sprijin pentru familia lor și nicidecum un „ghimpe în coaste”.

„Soacrele. Subiect național de scandal. În România, cred că dacă s-ar face un top al motivelor de ceartă în familie, ‘soacra’ ar prinde podiumul. Ba că nora nu se înțelege cu soacra… ba că soacra nu o place pe noră… ba că soacra se bagă în viața copiilor de parcă ar fi consilier matrimonial cu diplomă. Și de aici, ce să vezi? Drame, lacrimi, certuri, nervi, energie consumată degeaba și nepoții care cresc într-un serial telenovelistic de slabă calitate.

În cazul meu, am avut noroc. Și mama mea, și mama lui Mădălin ne-au ajutat, dar nu s-au băgat. Iar dacă ar fi avut vreo tentativă… ghici ce? S-ar fi lovit de un zid mental ferm. Noi și copiii noștri suntem o celulă. Restul – suport din tribună, nu pe teren.

Ajutor? Da.

Sfat? Doar dacă îl cerem.

Decizii în locul nostru? Niciodată.

De fapt, aceasta e problema: când în treburile de cuplu își bagă coada oricine din afară – fie mamă, soacră, mătușă sau verișorul Gicu – se duce tot feng-shui-ul. Și nu doar că se duce, dar se instalează tensiunea aceea care te face să-ți bei cafeaua cu noduri”, a explicat Cristina Șișcanu, în cadrul unei postări pe Facebook.

În plus, Cristina Șișcanu a dat și un mic sfat tuturor femeilor cu nurori. Aceasta le-a sugerat să fie înțelegătoare, împăciuitoare și nicidecum să „bage bățul prin gard”.

„Și mai e ceva: nu există „mama mea’ vs. „mama lui’. Sunt MAMELE NOASTRE. Punct. Amândouă merită respect și tratament egal.

Și invers, o soacră sănătoasă la cap (da, există!) își tratează nora sau ginerele la fel cum își tratează propriul copil. Dacă apar probleme în cuplu, o mamă deșteaptă nu sare să țină partea ‘puiului’ și să înțepe cealaltă parte. O mamă deșteaptă e împăciuitoare, respiră adânc și se abține să dea cu gaz pe foc.

Așa că… dragile mele, fie că sunteți mame de fete, fie că sunteți mame de băieți: dacă vreți să vă păstrați locul în inimile copiilor și ale nepoților, fiți sprijin, nu judecător. Și dacă nu sunteți sigure că trebuie să spuneți ceva… nu spuneți! Funcționează minunat. Sper să fac și eu la fel când va fi cazul”, se mai arată în postarea vedetei.

