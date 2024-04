Cristina Șișcanu, uimită de ce a găsit în coletul comandat de pe internet. „Am primit această mizerie”

a avut parte de un mare șoc atunci când a deschis coletul pe care l-a comandat de pe internet. Vedeta a împărtășit experiența neplăcută alături de fanii săi din mediul online.

Ce găsit vedeta în colet

Cristina Șișcanu le-a transmis fanilor experiența dubioasă de care a avut parte atunci când a deschis cutia misterioasă pe care a comandat-o de pe internet, care promitea să conțină diferite lucruri valoarea, printre care și gadgeturi, conform

Dar, în loc de dispozitive electronice, vedeta a găsit o forfecuță, un joc cu bețișoare, un cablu USB și alte lucruri mărunte și banale. Ea a spus că este o „țeapă” și și-a transmis frustarea că nu a putut apela la autorități să raporteze situația.

„Vă amintiți că am făcut un video în care am deschis o cutie misterioasă pe care am comandat-o și în care mi se promiteau lucruri mai valoroase decât am plătit? Și anume să fie gadgeturi? Și am primit această mizerie. Ce țeapă mi-am luat când am deschis-o și am găsit prostiile astea… (…) Este o țeapă, o mare țeapă! Nu am rezolvat, pentru că nu am apucat în timpul ăla scurt să mă prezint la Poliție”, a mărturisit Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.

Cristina Șișcanu a avut probleme

Vedeta le-a povestit fanilor că precum pare și că are și ea probleme la fel ca orice alt om.

„Dacă voi credeți că viață mea e de divă și de răsfăț continuu, vă înșelați! Doamnele care spun: ”Vai, ce mare lucru”, ce pot să spun… Vă ziceam săptămâna trecută, cred că simt niște amețeli, nu mă simt bine, probabil iar sunt în prag de burnout. Acum merg repede spre televiziune.

Am plâns ca să mă descarc de surmenaj, de oboseală, dar am băut apă, o să iau un magneziu cum ajung, că am o emisiune cu un invitat care are o poveste destul de greu de dus”, a spus Cristina Șișcanu, pe Facebook.