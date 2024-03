Cristina Șișcanu, în lacrimi: „Dacă voi credeți că viață mea e de divă și de răsfăț continuu, vă înșelați”. Vedeta a dezvăluit ce probleme are (VIDEO)

Cristina Șișcanu le-a mărturisit fanilor că e copleșită de responsabilitățile pe care le are și, uneori, simte că nu mai face față. Ea a povestit cu lacrimi în ochi situația prin care trece și le-a dat o replică celor care susțin că trăiește ca o divă.

Cristina Șișcanu: Probabil iar sunt în prag de burnout…

„Dacă voi credeți că viață mea e de divă și de răsfăț continuu, ! Doamnele care spun: ”Vai, ce mare lucru”, ce pot să spun… Vă ziceam săptămâna trecută, cred că simt niște amețeli, nu mă simt bine, probabil iar sunt în prag de burnout. Acum merg repede spre televiziune.

Am plâns ca să mă descarc de surmenaj, de oboseală, dar am băut apă, o să iau un magneziu cum ajung, că am o emisiune cu un invitat care are o poveste destul de greu de dus”, a spus Cristina Șișcanu, pe Facebook:

Cristina Șișcanu: Ca femeie, ca mamă, câteodată te simți depășită, dar mergem înainte

a mai afirmat că are multe de făcut, stările emoționale ale copiilor o epuizează de asemenea și nu se poate odihni cum trebuie. Și cum are multe responsabilități, uneori intră în panică pentru că simte că nu le poate duce pe toate la bun sfârșit.

„Trebuie să-mi reglez partea cu somnul, să dorm mai mult și mai bine, că de aici starea mea nu e bună și, având foarte multe lucruri de făcut mereu, sunt cu inima-n gât și nu reușesc să mi le pun pe toate pe ore, apoi intru în panică pentru că nu reușesc și că îmi stric tot ce am plănuit, mai ales când am înregistrări nu pot să întârzii.

Sunt multe… Și copiii cu ale lor, stările lor emoționale. Chestii mărunte care mănâncă timp și te epuizează. V-am mai spus și de Filip că e supărat, ieri Mădălin s-a dus cu el la doctor și nu a fost cooperant. Azi era supărat. Ca femeie, ca mamă, câteodată te simți depășită, dar mergem înainte”, le-a mai spus Cristina Șișcanu fanilor.