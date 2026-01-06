După ce Cătălin Scărlătescu și-a asumat public noua relație, oamenii au fost curioși să afle în ce etapă este și viața Doina Teodoru, cea alături de care părea că cheful bucătar va ajunge la altar. Actrița a ales să înceapă noul an într-o destinație exotică, alături de oameni dragi. Cel puțin din pozele postate pe rețelele de socializare, Doina Teodoru pare că a trecut peste despărțire și profită la maxim de vacanță.

Cu cine a plecat Doina Teodoru în vacanță, după despărțire

Cătălin Scărlătescu nu se mai ascunde. Plecat într-o vacanță în Mexic, cheful bucătar a postat o imagine care confirmă implicarea sa într-o nouă relație amoroasă. Deși în fotografie se pot vedea doar umbrele celor doi îndrăgostiți, ținându-se de mânâ, postarea a fost suficientă pentru a stârni reacțiile fanilor.

Nici pentru anul nu a început rău. Actrița a plecat, la rândul ei, într-o vacanță exotică, alături de două prietene apropiate: surorile Monica și . Actrița și-a ținut fanii la curent cu activitățile din vacanță, postând pe rețelele de socializare mai multe fotografii și filmări. În toate, afișează o prezență relaxată, fericită și plină de energie.

Imaginile postate fac să pară că Doina Teodoru a depășit momentul despărțirii și se bucură la maxim de compania prietenelor ei, precum și de aventurile de care au parte în vacanță.

Câns și-au spus Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu adio

Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu și-au spus adio în prima parte a anului trecut. Cum niciunul dintre foștii parteneri nu a vrut să comenteze despărțirea, nu este clară luna exactă în care s-a produs.

În aprilie 2025, actrița a fost contactată pentru a oferi detalii despre separarea de cheful bucătar. Nu doar că nu și-a dorit să comenteze, dar a părut de-a dreptul deranjată de intruziunea în viața sa privată.

„Doamne, Dumnezeule! De ce nu îl sunați pe Cătălin? Că el știe mai bine să răspundă la asemenea lucruri, la informații și zvonuri. Mulțumesc de telefon, seară bună”, a fost răspunsul ei pentru Playtech.