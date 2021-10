Cu cine se iubește și câți copii are Estera, sora Lidiei Buble, de la Asia Express

Estera și Lidia Buble formează o echipă la „Asia Express” sezonul 4. Cele două fete luptă să rămână cât mai mult timp în concurs.

Lidia este deja cunoscută oamenilor, însă nu se cunosc multe detalii din viața Esterei.

Estera Buble are 30 de ani și este mama a doi băieței. De mai mulți ani, concurenta de la Asia Express este make-up artist și se dedică în totalitate vieții de familie, potrivit a1.ro.

Cu cine se iubește și câți copii are Estera de la Asia Express

Surorile Buble s-au născut într-o familie cu 11 copii, iar tatăl lor este preot.

Estera și Lidia Buble au mărturisit că au avut cea mai frumoasă copilărie și că părinții lor sunt în continuare modele de viață pentru ei.

„Suntem 11 cu toţii, plus 22 de nepoţi şi 354 de verişori. Mama mi-a spus că i-a fost greu cu primii trei copii, pentru că apoi ne-am crescut unul pe celălalt. Ea nu a lucrat. S-a ocupat de noi, iar tata este preot. Am locuit într-un apartament cu patru camere, din Deva, cu paturi suprapuse şi am avut cea mai frumoasă copilărie”, a povestit Lidia Buble în urmă cu ceva timp.

Pe parcursul emisiunii, Estera Buble s-a emoționat de mai multe ori atunci când a văzut bebeluși și a mărturisit că o apasă dorul de copiii ei, Isaiah și Isaac.

Ce spune Estera despre participarea la Asia Express

„Pe mine nu mă faci de rușine. Dacă vin, eu câștig”, i-a zis Estera Buble surorii sale, înainte de a porni în aventura „Asia Express”. Iată că de când au ajuns acolo, lucrurile s-au mai schimbat.

„Când ești în momentul ăla acolo și e stresul și ești agitat și nedormit și nemâncat reacționezi cu totul și cu totul altfel”, au dezvăluit surorile conform a1.ro.

Cine este Lidia Buble

Lidia Buble este o cântăreață cunoscută și îndrăgită din România. Aceasta are 28 de ani și a fost pasionată de muzică încă din copilărie.

Ea a început o carieră muzicală după vârsta de 20 de ani, în București, după ce în copilărie a cântat în corul bisericii. Talentul Lidiei Buble a fost descoperit și promovat de Adrian Sînă. Cei doi au lansat piesa ‘Noi simțim la fel’, în anul 2014, care s-a bucurat de un real succes, potrivit viva.ro.

Lidia Buble și Răzvan Simion au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de cinci ani de zile. Relația celor doi a început în anul 2015, însă, în urmă cu un an, s-au despărțit. Răzvan Simion a fost cel care a anunțat despărțirea de Lidia Buble.

În cei cinci ani cât au fost împreună, Răzvan Simion nu a fost niciodată acasă la părinții Lidiei Buble.