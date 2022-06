Cu cine seamănă Josephine, fetița lui Smiley și a Ginei Pistol: „Dacă zâmbește seamănă cu mine”

Anul trecut, Smiley și Gina Pistol au devenit pentru prima oară părinți. Josephine a venit ca o binecuvântare în viața lor, iar de curând aceștia s-au bucurat de prima vacanță în noua formulă. Aceștia au vizitat Seychelles, unde micuța a făcut și câțiva pași pe nisip.

Gina Pistol a recunoscut că, după naștere, a dobândit o nouă perspectivă asupra vieții și a învățat să-și iubească corpul mai mult. Aceștia nu au postat fotografii cu chipul fetiței, însă Smiley a dezvăluit recent cu cine seamănă aceasta, potrivit

Cu cine seamănă Josephine, fetița lui Smiley și a Ginei Pistol

Într-un interviu, cântărețul a dezvăluit câteva detalii despre trăsăturile fiicei sale și a susținut că

„Doarme cu noi. Seamănă cu amândoi. Dacă zâmbește seamănă cu mine, însă dacă râde seamănă cu Gina. La privire tot cu mine. Noi am și călătorit mult cu ea, am fost în 4-5 țări cu ea. E un copil foarte cuminte. Ne uităm pe poze cu animale, îi povestesc, îi citesc povești, ne jucăm.

Îi place să-i cânt și îmi știe toate piesele. Cel mai emoționant moment a fost înainte să se nască, am plâns amândoi în camera ei, a fost un moment al nostru. I-am făcut o filmare chiar înainte de a merge la maternitate, pe care vrem să i-o dăm la 18 ani. Momentele mele de glorie sunt când stă cu mine, în loc să stea cu Gina, că ea este foarte atașată de maică-sa. Sunt în cel mai bun moment al vieții mele de până acum”, a declarat Smiley în emisiunea „Vorbește lumea”.

Smiley și Gina Pistol i-au pregătit fiicei lor cadoul de majorat

Smiley și Gina Pistol au dezvăluit că i-au pregătit . În timpul podcastului moderat de Mihai Bobonete, intitulat „Da, Bravo!’, cântărețul a mărturisit că i-au pregătit fetiței lor cadoul de majorat, chiar înainte de a merge la maternitate.

Tinerii părinți au dezvăluit că i-au pregătit fetiței cadoul de majorat. Este vorba despre o filmare pe care au făcut-o cu puțin timp înainte de a ajunge la maternitate. Același cadou l-a primit și Smiley la împlinirea vârstei de 18 ani.

„Noi am făcut o treabă, fix înainte să plecăm la maternitate. Eu i-am zis Ginei că aș vrea să facem o filmare, la Josephine în cameră, să-i vorbim ei la 18 ani (n.r. – să-i transmită un mesaj). Și Gina mi-a zis că nu poate, că o să plângă… dar fix înainte cu jumătate de oră sau o oră, înainte să plecăm la maternitate, am pus telefonul să vorbim.

Nu ne-am făcut niciun plan, am zis hai să vorbim despre ce simțim. Și atât am zis… draga noastră Josephine, și am început să plângem amândoi ca proștii. Dar până la urmă am reușit să spunem niște lucruri, pe care eu nu mi le amintesc, nici nu pot să mă uit la filmare acum, dar vrem să i-o dăm la 18 ani. Eu am învățat asta de la ai mei. Părinții mei, când am făcut 18 ani, mi-au făcut cadou o înregistrare cu mine la 3 ani”, a spus Smiley.