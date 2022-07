Cum a ajuns acasă Gigi Becali după protestul împotriva LGBTQ. Metoda ingenioasă a patronului FCSB: „Hei, hei, vino! Du-mă la palat'”

Gigi Becali a participat, zilele trecute, la un protest împotriva comunității LGBTQ. Afaceristul a găsit un mod surprinzător de a ajunge acasă: a făcut autostopul în centrul Bucureștiului, pe Calea Victoriei, informează .

Patronul FCSB profită de gratuitate

Conform informațiilor obținute de sursa citată, patronul FCSB a făcut cu mâna în trafic și . Cel care l-a „salvat” este Ali Mahmood, un tânăr cântăreț de hip-hop.

„Nu știam ce se întâmplă. Mă plimbam, voiam să merg spre casă. Și-l văd pe nea Gigi ‘Hei, hei, vino! Du-mă la palat’. Eu eram cu geamul deschis și am strigat ‘Nea Gigi’.

Am râs cu dânsul, am vorbit despre Steaua și religie. E idolul meu. Îl respect și îl admir pentru ce a făcut. Are o energie pozitivă și m-am simțit foarte bine. Eu sunt fan Steaua, dar nu mai urmăresc acum fotbal ca înainte”, a spus Ali Mahmood, citat de as.ro.

Pasagerul a profitat de o cursă gratuită. Șoferul nu a vrut să accepte nici măcar un leu din partea afaceristului.

Gigi Becali militează împotriva comunității LGBTQ

Gigi Becali a participat la o manifestație împotriva comunității LGBTQ, duminică, la o zi după Marșul Bucharest Pride.