Cum a furat Augustin Viziru dintr-un magazin din Anglia și ce a pățit apoi: „Cele mai urâte două ore din viața mea” (VIDEO, GALERIE FOTO)

Augustin Viziru a mărturisit că în adolescență, aflat în Anglia, a furat pentru prima și ultima oară. „Aia a fost experiența mea de hoț. Nu sunt bun, îmi tremură mâinile, am emoții”, a susținut actorul.

Cum a furat Augustin Viziru un tac de snooker

Viziru a susținut că, atunci când avea 16 ani, a furat un tac de snooker.

„Nu furasem niciodată, dar eram pasionat de biliard. Am intrat într-un magazin și am văzut un tac de snooker frumos, superb. Era vreo 700 de lire. Eu știam biliard, l-am luat, m-am uitat, casieria era în spate, era un culoar cu haine, nu știa lumea pe vremea aia de ce erau în stare românii. L-am desfăcut, l-am băgat pe crac pe primul, pe al doilea… Băi, o adrenalină și niște emoții ce am avut atunci nu poți să îți dai seama. În momentul în care am ieșit afară: Așa ușor e? Și am zis că nu mă opresc”, a povestit actorul, în podcastul lui Radu Țibulcă, potrivit Libertatea.

Cum a furat Viziru o fustă pentru secretara tatălui său: „De atunci nu am mai pus mâna pe nimic niciodată”

Actorul Augustin Viziru a mai susținut că la acea vreme era în Anglia și cu secretara tatălui său, care l-a rugat să fure pentru ea o fustă. Numai că angajata magazinului l-a văzut și a mers după el să recupereze fusta.

„Și era asta în partea stângă, secretara lui tata în mijloc și eu în dreapta. Și secretara avea o punga în mâna stângă, nu știam cum să îi zic să o mute pe dreapta ca să scot fusta și să o arunc. Ea era panicată, cum eram și eu de altfel. I-am făcut semn până la urmă, am scos fusta din pungă și am aruncat-o sub o mașină”, a continuat Viziru.

El a spus că o doamnă i-a anunțat că au scăpat ceva, iar angajata s-a sesizat și a început să țipe la ei.

Augustin Viziru nu a pățit nimic atunci, nu a avut probleme cu poliția, dar s-a speriat foarte tare și și-a jurat că nu va mai fura nimic: „Țin minte că stăteam într-un camping pe undeva. Cele mai urâte două ore din viața mea. De atunci nu am mai pus mâna pe nimic niciodată. Simțeam că îmi zboară inima din piept efectiv. Dacă auzeam o sirenă de poliție ziceam că e gata. Ne-a luat. Am zis că ne arestează și așa mai departe. Aia a fost experiența mea de hoț. Nu sunt bun, îmi tremură mâinile, am emoții”.