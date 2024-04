Cum arată Xena, prințesa războinică la 55 de ani. Nu o mai recunoști (FOTO)

Pe numele său real Lucy Lawless, în anii ’90 datorită rolului din seria de televiziune „Xena: Prințesa Războinică”. De atunci, Lucy Lawless a continuat să aibă o carieră de succes în industria filmului și televiziunii și este adesea asociată cu personajul care a devenit iconic, în ciuda altor roluri notabile pe care le-a interpretat.

Cum arată Xena, la 55 de ani

În perioada 2019-2022, actrița a jucat în seria „My Life Is Murder”, ajungând la al treilea sezon, particular. Referindu-se la rolul său din „Xena: Prințesa războinică”, actrița a spus că nu a avut altă opțiune decât să accepte confuzia dintre ea și personajul său din serial.

„Cred că mi-am dat seama destul de devreme că nu am de ales decât să o accept, pentru că, A, ea a fost bună cu mine – mă refer la personajul Xena. Serialul mi-a oferit totul, familia mea, prietenii mei.”, spunea aceasta, într-un interviu.

Cu toate acestea, Lucy Lawless a dezvăluit că nu a experimentat doar avantaje datorită rolului care i-a adus faimă. Ea a recunoscut că a început să fie urmărită de oameni și recunoscută ca fiind din acel serial „antic” dar ea însăși considera că acest lucru era „de prost gust”, scrie .

Cu ce se ocupă acum Prințesa războinică

„Nu credeam că voi fi îngrădită, dar am fost îngrădită într-un mod ciudat, în care oamenii cred că: ‘Oh, ea este din serialul ăla din anii ’90’. Era de prost gust. Nu prea m-am uitat la el. Era de prost gust. Ea e de prost gust”, spunea actrița.

În prezent, Lucy Lawless se distinge nu doar ca războinică pe ecran, ci și într-un alt domeniu important. Este o adeptă ferventă a protejării mediului înconjurător și chiar a petrecut o zi în închisoare ca urmare a curajului său de a-și susține convingerile.

Actrița și un grup de protestatari au escaladat vârful unei platforme de foraj petrolier și au rămas în acel loc timp de trei zile consecutiv, într-o manifestare de protest împotriva activităților de explorare din regiunea Arctică.