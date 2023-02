Cum decurge colaborarea profesională între Lia Bugnar și Anghel Damian, după despărțirea lor: „Te simți în siguranță că nu trebuie să rezolvi singur lucrurile”

Lia Bugnar și Anghel Damian au format un cuplu timp de 8 ani, timp în care au colaborat perfect și pe plan profesional.

Anul trecut, cei doi s-au despărțit, iar Anghel și-a asumat relația cu Theo Rose, care îl va face tată în curând. Acum, Lia dezvăluie care este relația ei cu Anghel pe plan profesional.

Lia Bugnar este în spatele serialelor de succes

Lia Bugnar este cunoscută publicului larg în special de la teatru, însă ea este și cea care se află în spatele serialelor de succes marca ProTV.

După serialul de succes „VLAD”, acum Lia Bugnar serialului „Clanul”. Ea și Anghel Damian fac în continuare o echipă perfectă.

Ideea în sine a serialului, dar și cursul acțiunii îi aparțin în exclusivitate lui Anghel Damian, producătorul creativ al serialului „Clanul”, însă replicile și tonalitatea textului se datorează Liei.

Lia Bugnar, despre colaborarea cu Anghel Damian

„Ce face Anghel este că el creează „scheletul”, ceea ce nu este deloc o treabă ușoară, e ceva greu și de multe ori ajungem în fundături că am complicat atât de tare poveștile și am pornit atâtea fire că nu mai știm. Atunci ne punem la un loc și ne gândim pe unde să scoatem cămașa. Dar de scris, întotdeauna am scris eu.

Tot ce scot personajele pe gură, pe ecran . Dar lucrăm împreună foarte mult. Te simți în siguranță când știi că e un om care are exact același gust cu tine și gândește la fel despre asta și este la fel de profesionist.

Te simți în siguranță că nu trebuie să rezolvi singur lucrurile”, a declarat Lia Bugnar, potrivit .