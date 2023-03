Cum s-a schimbat viața lui Ghiță Ciobanul, la 10 ani după celebrele reclame în care a apărut: „Eu am activitatea mea”

Ghiță Ciobanul a devenit celebru, odată ce a apărut într-o reclamă pentru un furnizor de servicii de telefonie mobilă din țară. De curând, oierul a dezvăluit cu ce se ocupă în prezent și ce planuri are de viitor.

Ce s-a ales de Ghiță Ciobanul, la 10 ani după celebrele reclame în care a apărut

Gheorghe Dănulețiu pe numele real este într-un timp foarte scurt și a pierdut-o la fel de repede.

După apariţiile la TV, şi-a deschis o afacere cu brânzeturi în Capitală, însă în anul 2015 a fost nevoit să o închidă, deoarece îi era greu să facă naveta de la Cluj la București.

„Nu mai am acea afacere de brânzeturi în București din Sectorul 4. L-am închis de câțiva ani, chiar dacă aveam vânzare. Era foarte greu să fac tot timpul naveta între Cluj și București.

Tot timpul trebuia să fiu eu acolo, pentru că așa este sistemul din România, iar oamenii sunt cum sunt. O să îmi mai deschid un magazin cu așa ceva când producătorii o să fie respectați, până atunci nu”, a declarat acesta, pentru .

Cu toate că lumea nu-l mai vede pe micile ecrane, el se ocupă de meseria sa de bază, oieritul.

„Eu am și o fermă de animale între Zalău și Cluj. Am peste o mie de oi. Stau aici aproape non-stop. În reclame mai joc dacă mi se potrivește un rol, dar nu mă duc să fac orice, doar ce îmi convine. Eu am activitatea mea, meseria mea de bază este oieritul”, a mai transmis Ghiță, potrivit sursei citate.