Cum să porți blugi impecabili ani la rând? Adina Buzatu dezvăluie metoda surprinzătoare prin care rămân ca noi: „Îi poți pune în congelator” (VIDEO)

Adina Buzatu este una dintre cele mai cunoscute stiliste din România, recunoscută pentru expertiza sa în vestimentația masculină, dar și pentru sfaturile valoroase pe care le oferă atunci când vine vorba de . De-a lungul carierei, a îmbrăcat numeroase vedete și oameni de afaceri, a creat colecții proprii și a devenit o prezență constantă în presa de lifestyle și fashion. Cu o experiență de peste 20 de ani în domeniu, Adina Buzatu este adesea consultată pentru recomandări privind piesele de bază din garderobă, iar blugii, un articol vestimentar atemporal, se numără printre preferatele sale.

Stilista atrage atenția că, deși blugii sunt extrem de populari și purtați zilnic atât de bărbați, cât și de femei, puțini oameni știu să îi întrețină corect. Spălarea, uscarea și depozitarea greșită pot duce la pierderea culorii, la deformarea fibrei și la deteriorarea aspectului general al pantalonilor. Pentru a preveni aceste probleme, Adina Buzatu , dar extrem de eficiente, care ajută la menținerea blugilor ca noi, chiar și după numeroase purtări.

Cine este Adina Buzatu și de ce sfaturile ei sunt valoroase

Adina Buzatu și-a construit reputația printr-o atenție deosebită la detalii și prin dorința de a educa publicul în ceea ce privește calitatea hainelor. Ea promovează eleganța, dar și versatilitatea pieselor vestimentare, iar blugii reprezintă una dintre cele mai democratice și adaptabile creații din modă. În opinia stilistei, felul în care sunt îngrijiți blugii poate face diferența între o piesă care rezistă ani de zile și una care se deteriorează rapid.

Cum trebuie spălați blugii pentru a-și păstra culoarea

Primul pas esențial, spune Buzatu, este întoarcerea blugilor pe dos înainte de spălare. „Suprafața exterioară este cea mai expusă la decolorare, așa că trebuie protejată”, explică ea într-un video postat pe . De asemenea, temperatura apei nu ar trebui să depășească 30°C. „Mai ales blugii care conțin elastan riscă să se lăbărțeze dacă sunt spălați la temperaturi prea mari”, avertizează stilista.

O altă recomandare importantă este alegerea unui detergent delicat, care să nu agreseze fibra și să păstreze intensitatea culorii. Detergenții puternici sau produsele de înălbire sunt total contraindicate.

De ce nu este indicat uscătorul automat

Mulți oameni preferă să usuce blugii rapid la mașina de uscat, însă Adina Buzatu atrage atenția că această metodă reduce durata de viață a pantalonilor. „Căldura directă poate deforma blugii și slăbi țesătura. I-ai spălat, i-ai întins, și sunt perfecți de purtat ulterior”, subliniază ea.

Cel mai sigur este ca blugii să fie uscați natural, la aer, ideal pe dos și pe un suport plat, pentru a evita formarea cutelor inestetice sau deformarea zonei genunchilor și a șoldurilor.

Trucul inedit al Adinei Buzatu: congelarea blugilor

Unul dintre cele mai neobișnuite, dar eficiente sfaturi ale stilistei este legat de reîmprospătarea blugilor fără spălare. „Dacă nu sunt murdari, dar au nevoie de prospețime, îi poți pune în congelator”, spune ea. Metoda presupune împachetarea pantalonilor și plasarea lor în congelator pentru câteva ore sau peste noapte.

Procesul elimină bacteriile responsabile de mirosuri și păstrează fibra intactă. După ce sunt scoși și lăsați să se dezghețe complet, blugii pot fi purtați imediat, fără să fie afectați de spălări repetate.

Blugi in congelator⁉️

Alte recomandări pentru o întreținere corectă

Pe lângă regulile de bază, Adina Buzatu recomandă:

evitarea spălării împreună cu haine care pot lăsa scame;

folosirea unor huse de protecție atunci când blugii au aplicații sau imprimeuri;

depozitarea lor pe umerașe sau împăturiți corect, pentru a preveni deformarea.

Îngrijirea blugilor nu este complicată, dar necesită atenție la câteva detalii. Aplicând regulile recomandate de Adina Buzatu blugii pot arăta impecabil ani la rând. Astfel, o piesă de bază din garderoba oricui își păstrează nu doar aspectul, ci și confortul, devenind un exemplu că moda înseamnă atât estetică, cât și grijă pentru calitate.