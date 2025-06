Cum să-ți protejezi lucrurile de valoare în vacanță. Trucuri folosite de turiști

Una dintre principalele grije ale turiștilor aflați în este siguranța bunurilor personale. Fie că este vorba despre bani, despre telefoane sau alte gadgeturi, bijuterii sau alte bunuri de valoare, toți caută o soluție pentru a le ține la depărtare de .

Plajele sunt ținte preferate ale hoților în perioadele de vacanță, când turiștii sunt relaxați și cu gândul la distracție. O clipă de neatenție poate provoca o pagubă importantă. Astfel, turiștii apelează la tot felul de trucuri pentru a-și ține în siguranță bunurile de valoare. Pe forumuri sau pe platformele online, mulți dintre ei cer , iar alții le împărtășesc propriile experiențe, pe acest subiect.

Toți vor să știe ce au făcut alții pentru a evita să devină victime ale infractorilor, în vacanțe. O astfel de discuție a fost deschisă pe platforma Reddit, după cum relatează , iar multe dintre recomandări și experiențe le puteți citi mai jos.

„Merg la mare anul ăsta (cuplu), în Grecia și mă îngrijorează ideea de a merge pe diverse plaje și să intrăm amândoi în apă deodată. Aveți ceva soluții anti furt pentru mers la mare?”, a întrebat unul dintre utilizatorii de pe forum.

Iar răspunsurile au venit, care mai de care mai interesante.

Recomandări pentru a evita hoții în vacanță

Subiectul, de actualitate, a atras atenția, astfel că cel care a pus întrebarea a primit în jur de 150 de comentarii. Multe dintre acestea au la bază experiențele personale

„Eu când merg la singur nu îmi iau telefonul bun cu mine, ci schimb SIM-ul în cel vechi și spart, și abia ar mai face 200 de lei pe OLX. Dar are NFC deci pot plăti cu el, câteva ore acolo îl ține bateria…deci e ok. Bănuiesc că mulți avem aruncați prin sertare un telefon de genul ăsta. La fel, nu îmi iau căștile wireless bune, ci unele mai vechi, oarecum no-name pe care nu le-ar fură nimeni, pentru că valorează 50 de lei? La fel și cu șlapii, rucsacul…etc. Iar cash, cât mai puțin. Pentru mine asta e cea mai bună soluție. Dacă vin cu un telefon de 5.000 de lei la plajă, atunci indiferent cât de bine l-aș ascunde, nu aș face decât să mă gândesc că poate îl fură cineva. Dar cu o spărtură de 8 ani pe care l-ar refuza și la cel mai infect amanet nu îți bați capul. E mai simplu, și dacă mă caută cineva, vreau să intru pe net, sau să plătesc ceva.. am posibilitatea“, a spus unul dintre utilizatori.

„Sub prosopul de pe șezlong. Nu o să își dea nimeni seama. În altă ordine de idei nu prea ai cum. Dacă intrați amândoi deodată, varianta ar fi să vă puneți telefoanele în plastice din alea care nu intră la apă și le purtați așa după voi“;

„Noi ne-am lăsat mereu pe plajă indiferent de țară și nu am avut probleme niciodată. Singura țară în care mi-e groază să le las pe șezlong e la noi, dar încerc să evit litoralul autohton că e oribil”;

„Dacă vrea cineva să îți fure lucrurile de pe plajă, îți fură cu tot cu soluția anti furt. Până la urmă nu mergi cu seiful de o tonă după tine“.

O carte poate înlocui telefonul la plajă

„Da, nu îți iei nimic cu tine. Doar cheia, și 10-20 de euro pentru o bere într-o pungă de plastic sub prosop. Nu mori 3-4 ore fără telefon, iei o carte“;

„M-am lovit de aceeași situație. O soluție ok-ish este să iei o caserolă, care se închide bine, și în care să pui cele 2 telefoane + un portofel și cheile. O groapă mică în nisip sub șezlong și cam asta e singură soluție“;

„Două bucăți de drybag și n-ai nicio treabă. Am băgat telefoane, portofele și cheia de la mașină fără nicio problemă. Am folosit la mare, snorkeling, rafting, caiac“;

„Împachetat lucrurile de valoare într-un pampers «folosit»“;

„Eu mereu am talangă din aia la gât pentru telefon și pun și ceva bani + cheia. Nu e nici grea și așa le am cu mine. Dacă e prea mare, poți ajusta să nu iasă de la gât. Ori de câte ori întru în apă“;

Atenție în cine aveți încredere

„Te uiți în jurul tău, vezi alt cuplu/grup/ persoană și le lași geantă/rucsacul/pungă cu ce ai de valoare și îi întrebi dacă e ok să aibe grijă de ele până va întoarceți din apă. Simplu”.

„Am auzit de o schemă că vine un cuplu la tine să îți lase lucrurile ca să între în apă… îi ajuți. Apoi îi rogi să vă păzească și ei lucrurile, că vă vine mai repede curaj să mergeți amândoi în apă acu că v-ați împrietenit. Când te întorci din apă, it’s gone. De la început planul lor e să îți câștige încrederea…”;

„E ca la păcănele nu iei nimic cu tine ce nu-ți permiți să pierzi“;

„În Palma la o plajă am văzut cutiuțe cu cod și cheie atașate de umbrelele cu plată. Nu știu cât poți depinde de asta, doar menționez. În general am intrat pe rând în apă și doar un pic împreună. Singur am mers doar la plajă/piscina hotelului și preferabil doar cu papuci și prosop de obicei“.