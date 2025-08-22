B1 Inregistrari!
Cum se relaxează Ioana Tufaru pe litoral cu bani puțini: „În 5 zile, ieșim o dată la o terasă. Nu cumpărăm nimic”

Traian Avarvarei
22 aug. 2025, 22:11
Cum se relaxează Ioana Tufaru pe litoral cu bani puțini: „În 5 zile, ieșim o dată la o terasă. Nu cumpărăm nimic”
Ioana Tufaru. Sursa foto: Captură video - Antena Stars / a1.ro

Ioana Tufaru, fiica Andei Călugăreanu, merge în fiecare vară pe litoralul românesc și a povestit cum face să-și țină cheltuielile la minimum.

Cuprins

  • Ce a spus Ioana Tufaru despre vacanțele la mare
  • Ce a spus Ioana Tufaru despre fiul ei, Luca

Ce a spus Ioana Tufaru despre vacanțele la mare

„Noi gătim, da. Asta și caut, cazări care au bucătărie în curte. Mai faci un ou, mai faci o supă. Aaa, dacă în cele 5 zile sau cât stăm, mergem o dată la o terasă, e cu totul altceva. Dar așa, nu. Gătim acolo.

Eu am spus mereu: dacă nu ești un om cu fițe, se poate sta la mare și cu bani puțini. Cred că vom cheltui cam cât am cheltuit de fiecare dată. În jur de 1000 de lei, 1500 de lei cu cazare cu tot. Pentru că, ți-am zis, noi nu suntem genul să ne lăfăim. Pe plajă, de obicei nu ne cumpărăm nimic. Poate câte un frappe eu și Ionuț (soțul).

Sucuri ne luăm de acasă. Adică le luăm de la magazin, le punem în frigider și apoi umplem sticle mici de jumătate de litru. Atât că se încălzesc foarte repede, asta e problema. Am zis că vrem să cumpărăm o ladă frigorifică. De când tot spunem că vom cumpăra, dar n-am apucat, că nah, e situația care este”, a povestit Ioana Tufaru, pentru Ciao!.

Ce a spus Ioana Tufaru despre fiul ei, Luca

Întrebată cum e cu școala pentru Luca, dacă-i place, ea a răspuns: „Îi place la școală pentru că încă e pregătitoare și mare lucru nu fac, îți dai seama. Acum chiar e necăjit că de când le-a zis să nu mai vină din cauza grevei… zicea că îi e dor de colegi, că îi e dor de doamna”.

Ioana Tufaru a mai susținut că-i citește copilului acasă, dar nu prea mult, căci el se plictisește repede: „Da, povești. Dar să știi că nu prea are răbdare. El e cu desenele , se joacă… ascultă 5-10 minute și apoi îmi spune “Gata, mami, m-am plictisit. Nu mai citi”. E mare. La 8 ani nu mai e de povești. Vorba lui: “Mami, acum sunt de gagici. Agăț fete””.

