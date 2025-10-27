B1 Inregistrari!
Selen Osmanoglu
27 oct. 2025, 12:47
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. Un desert sănătos
  2. Ce găsim într-o porție de dovleac
  3. Bun pentru diabetici sau cei care țin diete

Este toamnă și se apropie Halloweenul. Dovleacul este nelipsit din peisajul acestui sezon. El nu doar că este delicios, dar are și o mulțime de beneficii asupra organismului. Iată ce spune medicul nutriționist, Mihaela Bilic!

Un desert sănătos

O felie de dovleac de 200 g conține aproximativ 80 de calorii, echivalentul unei felii de pâine. Diferența este că dovleacul nu îngrașă și nu conține fructoză, precizează Mihaela Bilic. Este bun pentru cei care vor să-și mențină silueta, conform Click.

„Care e dulcele de sezon? Dovleacul! O felie de dovleac de 200 g are 80 cal, la fel ca o felie de pâine! Chiar dacă pare dulce, nu îngrașă și nici fructoză care să ne pună în pericol silueta nu conține”, a spus Bilic.

Ce găsim într-o porție de dovleac

Dovleacul este un desert gustos, dar și foarte sănătos. Acesta aduce beneficii asupra organismului. Are potasiu, magneziu, vitamine din grupul B, provitamina A, fier, fibre și glucide cu absorbție lentă.

„Într-o felie de dovleac avem 4 mg provitamina A, adică dublul rației zilnice, 450 mg potasiu, 2 mg fier și 3 g fibre. Are mult magneziu, care ameliorează dispoziția și dă stare de bine prin conținutul de acid folic, vitamine din grupul B și glucide cu absorbție lentă”, a explicat medicul nutriționist.

Bun pentru diabetici sau cei care țin diete

Mihaela Bilic precizează că dovleacul este foarte bun, de asemenea, pentru cei care au diabet sau pentru cei care țin cură de slăbire. Acesta satisface pofta de dulce. Mai mult, are un conținut ridicat de fibre, ceea ce înseamnă că ajută la echilibrul intestinal și oferă sățietate.

„O felie de dovleac copt cu un strop de scorțișoară satisface nevoia de dulce și este desertul ideal pentru cei cu diabet sau aflați la cură de slăbire. Iar conținutul mare de fibre contribuie la echilibrul intestinal și ne ajută să ne săturăm!”, a explicat medicul nutriționist, Mihaela Bilic.

