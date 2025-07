Daciana Sârbu, declarații despre divorțul de Victor Ponta. Cum au reacționat fiicele lor

Daciana Sârbu a vorbit despre de Victor Ponta și relațiile în care a rămas cu fostul premier. Cei doi au fost căsătoriți timp de 19 ani, au două fete și au divorțat discret la începutul acestui an.

Daciana Sârbu, despre relația în care a rămas cu Ponta

Daciana Sârbu a afirmat că fetele lor nu fost foarte afectate de divorț, deoarece ea și Ponta au rămas în relații civilizate.

„Am fost foarte deschiși, am discutat, nu s-au întâmplat lucrurile brusc. A ajutat foarte mult. Pentru ele suntem o familie în continuare (n.r. pentru fiicele lor), nu au simțit . Cred că sunt chiar recunoscătoare și binecuvântată că avem o relație foarte bună și nu sunt în categoria acelor persoane care trec printr-un proces foarte dificil, din perspectiva copiilor”, a susținut Daciana Sârbu, la Antena Stars, potrivit

Daciana Sârbu, despre fetița pe care au adoptat-o

Victor Ponta și Daciana Sârbu au două fiice, una din relația lor, și pe Maria, o fetiță adoptată, care acum face parte din familie.

„Pentru Maria sigur că am fost pregătiți. Am ales un moment în care am fost foarte echilibrați. Aveam multă iubire de oferit. Pentru mine… am simțit că am fost iubită de Dumnezeu încât cumva trebuia să dau înapoi tot ce am primit, recunoștința mea pentru viața pe care am avut-o. Așa a apărut Maria”, a mai spus Daciana Sârbu.