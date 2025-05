Daiana Anghel, prima declarație după divorțul de Sorin Gontea. Ce planuri și-a făcut vedeta pentru vară

În urmă cu câteva săptămâni, anunța prin intermediul rețelelor de socializare despărțirea de . Cei doi au luat-o pe drumuri separate după 10 ani de relație, însă motivele din spatele deciziei nu au fost discutate public de niciunul dintre parteneri.

Daiana Anghel și Sorin Gonțea s-au făcut remarcați prin apariția la show-ul „Power Couple România”, pe care l-au și câștigat. În timp ce oamenii de acasă i-au admirat și i-au considerat un exemplu demn de urmat, vestea separării i-a șocat pe mulți.

„Am fost împreună zece ani. Zece ani în care am crescut frumos atât individual cât și împreună. Ne-am sprijinit, ne-am modelat reciproc, am fost parte din devenirea celuilalt. Însă, uneori, chiar și lucrurile frumoase ajung la un sfârșit. (…) Nu a fost nimic grav. Nu a fost nimic urât. Dimpotrivă, despărțirea noastră s-a întâmplat încet, în timp. A fost o conștientizare treptată, nu o ruptură bruscă. Și da, am fi putut continua încă mult timp «bine». Dar n-ar fi fost acel «bine» sincer, ci mai degrabă un confort. O obișnuință”, este o parte din mesajul fostei prezentatoare TV, potrivit .

Diana Anghel, despre divorț: „Am spus să nu ne întrebe nimeni”

Prezentă într-o emisiune televizată, Daiana Anghel a povestit despre planurile pe care le are pentru vara asta, refuzând ferm să vorbească despre despărțirea de Sorin Gonțea.

„Am spus să nu ne întrebe nimeni despre asta (n.r. despre despărțirea de Sorin Gonțea), nici măcar rudele și au respectat asta”, a declarat Daiana Anghel, la Știrile Antena Stars.

Următoarea perioadă se anunță una aglomerată pentru aceasta. Vedeta va fi plecată două săptămâni cu munca, urmând ca de la mijlocul verii să acorde mai mult timp relaxării.

„O să fiu plecată în următoarele două săptămâni și din țară și în țară cu treabă și mă întorc pe la jumătatea lui iunie, deci practic vin la mijlocul verii. O să fie o vacanță cu fetele la Londra, după aia treaba câteva zile la Iași și după aia în sudul Franței cu o prietenă. Mergem la un musical, mergem la restaurantele noastre preferate, un pic de shopping și apoi ne întoarcem acasă (…) Am și vacanțe în care nu fac shopping”, a mai spus Daiana Anghel.