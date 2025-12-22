Răzvan Simion a vorbit despre provocările în a face matinalul la Antena aproape în fiecare zi, de 18 ani. El spune că mai poate încă 18 ani și se simte onorat pentru impactul pe care el și colegii săi l-au produs asupra televiziunilor.

Cum e să faci matinal de 18 ani

Întrebat de dacă este mai relaxat de când are mai mulți colegi la matinal, Răzvan Simion (45 de ani) a răspuns: „Da și nu! Că numărul de prezentatori a crescut și pentru că dinamica s-a modificat foarte tare… Dinamica subiectelor, dinamica invitaților… Asta e cerința pieței și cumva și noi am urmat-o în zona asta. Unii nu țin pasul, de la alte televiziuni, dar noi uite că performăm din ce în ce mai bine în fiecare zi. 18 ani facem din februarie la Antena 1. Sunt 21 de ani de televiziune. La ce spun cifrele, o să continuăm așa foarte mult. Avem o emisiune nemaipomenită, noi facem lucruri noi în fiecare zi. Unde mai găsești așa ceva? Mai pot încă 18 ani! (n.r. – râde) Da, lejer. Mi-am făcut analizele, am vârsta metabolică 34 de ani”.

Răzvan Simion: Suntem măguliți că în istoria asta recentă…

„Acum 18 ani, când am venit noi la Antenă, nu prea îl voia nimeni (matinalul), că trebuia să te trezești de dimineață, erau resurse mai puține și era mult mai greu să faci live atâtea ore… Un tronson de genul ăsta a devenit foarte important pentru televiziuni. E și contribuția noastră și cumva suntem măguliți că în istoria asta recentă a televiziunii suntem și noi un benchmark”, a mai susținut Răzvan Simion.