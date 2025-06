Dan Alexa a dezvăluit, după atâția ani, motivul pentru care Anamaria Prodan l-a lovit: „A încercat să …”

rupe tăcerea la 5 ani de când a avut loc incidentul cu . La cea vreme, scena a făcut înconjurul internetului. Antrenorul a vorbit despre acest moment în cadrul emisiunii ’40 de întrebări cu Denise Rifai’.

La mai bine de 5 ani de la incident, fostul fotbalist a rupt tăcerea și a vorbit deschis despre legătura

Antrenorul a mărturisit că atât viața personală, cât și cariera, au avut de suferit în urma acelui incident, care a fost filmat.

Amintim că în urmă cu mai bine de 5 ani, Dan Alexa a fost protagonistul unui episod violent, când a fost lovit de Anamaria Prodan. Momentul care a avut loc imediat după un meci Astra Giurgiu – FC Botoșani.

Au fost niște înjurături și apoi mi-a dat direct”

La acel moment, scena a fost făcută publică și a făcut înconjurul țării. Atunci, mulți s-au întrebat dacă nu cumva între cei doi ar fi ceva mai mult decât o relație profesională.

Întrebat în cadrul emisiunii dacă Anamaria Prodan are pumnul greu, Dan Alexa a răspuns:

„Nu are pumnul greu. În impactul acela, am avut acel moment și nu mă așteptam. E o femeie, doar că m-a surprins și am avut un moment în care am vrut să răspuns, dar mult timp am regretat. Acum mă felicit pentru că reacția mea a fost foarte bună. Mi se pare absurd să încep să bat o femeie și m-a surprins. De ce m-a lovit? A avut așa tot timpul o obsesie față de mine, cumva să fac lucrurile perfect, să merg pe o nișă, să reușesc eu în toate domeniile. Cred că am fost obsesia ei în acel moment.

Acum, sexual, nu am avut nimic cu ea, dar obsesia ei a făcut să depășească de multe ori niște limite. Era față de mine ca antrenor, avea încredere în potențialul meu ca bărbat. Cumva era un pachet. Nu știu de ce ne-am luat. M-am certat rău la telefon cu ea. Încerca tot timpul să mă controleze cumva. Au fost niște înjurături și apoi mi-a dat direct”, a povestit Dan Alexa în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, potrivit .

„Mi-a fost greu să mai pot să am cu ea vreun fel de relație, de orice fel”

Dan Alexa a mărturisit că din cauza acelui incident, imaginea lui a avut foarte mult de suferit, motiv pentru care nu a mai vorbit cu impresara patru ani.

„Mi-a vrut tot timpul binele. Ea a dus lucrurile în altă dimensiune. A încercat să se bage și în viața mea, a vrut ceva cu mine, ceva măreț. Și-a depășit limitele în multe momente. Nu a intrat în camera de hotel, doar că asta a fost problema mea cu ea. Dacă încercam să opresc mai devreme… ea e ca ceața, vine se pune și pe unde mergi e după tine. De multe ori a sărit calul. Faptul că nu am reușit să gestionez niște momente înainte, a dus la cel al pumnului. La ea totul e legat de profesie.

Ea spune tot timpul că am fost cel mai de perspectivă produs al ei, doar că într-un moment mi-a făcut foarte mult rău. Ca imagine, cu pumnul a fost foarte nasol. Exclus (n.r, să fie sufletul lui pereche), eu nu am vorbit cu ea mulți ani. Cu Reghe am mai vorbit, de puține ori. Se cam terminase totul de la incidentul ăla de la Giurgiu. Mi-a fost greu să mai pot să am cu ea vreun fel de relație, de orice fel.

Toate deciziile după pumn au fost pentru că am suferit în interior. Mi s-a părut nedrept în 2016 să iau premiul de cel mai bun tânăr antrenor și în 2020 să mă judece lumea pentru un pumn. Mi-a scăzut stima de sine. Toate deciziile de după acel pumn m-au tras în jos profesional. Ce a declanșat totul e acest pumn. A sărit calul foarte mult. Nu am vorbit patru ani deloc. Acum am reluat discuțiile. M-a deranjat mult imaginea de după acel incident, pentru că s-a schimbat totul pentru mine”, a mai mărturisit antrenorul.