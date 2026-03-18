Noapte de coșmar pentru Dan Bursuc. Celebrul impresar a avut nevoie de intervenția medicilor în regim de urgență. Totul s-a petrecut pe neașteptate, în timpul nopții, când starea lui de sănătate s-a agravat brusc.

Potrivit informațiilor apărute, bărbatul s-a confruntat cu o hemoragie care i-a speriat atât pe el, cât și pe cei apropiați.

Cum a fost descoperită problema

Impresarul s-ar fi trezit în cursul nopții și a realizat că sângerează. A observat urme evidente de sânge pe pernă și pe lenjerie.

Un echipaj medical a ajuns la domiciliu și l-a transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Ce s-a întâmplat în momentul incidentului

În încercarea de a se ridica din pat, Dan Bursuc și-ar fi pierdut echilibrul și ar fi căzut, ceea ce a amplificat starea de panică.

Ulterior, medicii au stabilit că este vorba despre o la nivelul urechii, apărută după o intervenție recentă.

Care este starea lui Dan Bursuc acum

După intervenția cadrelor medicale, sângerarea a fost oprită, iar artistul este, în prezent, în afara oricărui pericol. Acesta se află sub supraveghere și se recuperează.

Ce spun apropiații despre incident

Persoanele din anturajul său au confirmat că situația a fost una extrem de tensionată, mai ales din cauza problemelor de sănătate pe care le are.

„Dan Bursuc este bine acum. A trecut prin momente grele când s-a văzut plin de sânge, mai ales că are probleme cu tensiunea. Bine că ambulanța a sosit la timp și totul s-a încheiat”, au menționat cei apropiați de Dan Bursuc.

De ce a fost situația atât de îngrijorătoare

Impresarul are un istoric medical complicat, inclusiv hipertensiune și diabet, ceea ce face ca astfel de episoade să fie mult mai riscante.

În trecut, acesta ar mai fi avut probleme cauzate de tensiune, inclusiv episoade de sângerări nazale, ceea ce a amplificat temerile familiei.

Cum se recuperează acum Dan Bursuc

În prezent, Dan Bursuc se află în afara oricărui pericol și este monitorizat de medici. Familia sa a trecut peste momentele de panică și răsuflă ușurată după intervenția rapidă a echipajului medical.